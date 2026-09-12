Thiago Mendes comemora gol pelo Vasco contra o Grêmio - Reprodução / Instagram @vascodagama

Thiago Mendes comemora gol pelo Vasco contra o GrêmioReprodução / Instagram @vascodagama

Publicado 12/09/2026 18:33

Capitão e autor do gol que iniciou a reação do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio , Thiago Mendes exaltou a persistência da equipe. O volante marcou aos 30 minutos da segunda etapa, quando o Cruz-Maltino perdia por 1 a 0. Apenas quatro minutos depois, Colidio marcou para virar o duelo.

"Corremos atrás do placar desde o primeiro tempo, tivemos bastante oportunidades. Infelizmente não concluimos a gol. Sofremos um gol quase no final, mas não desistimos. Sabíamos da qualidade do time adversário, mas sabíamos que também tínhamos que buscar um resultado positivo aqui hoje", iniciou o volante, depois do jogo, em entrevista ao "Premiere".

Este foi o primeiro triunfo do Vasco como visitante neste Brasileirão, justamente em um confronto direto na briga contra o rebaixamento. Com este resultado, o clube ficou na 17ª posição, primeira dentro do Z-4, mas pode deixar a zona em caso de derrota do 16º colocado Mirassol neste domingo (13). Thiago Mendes reconheceu a importância de vencer fora de casa para as ambições da equipe no campeonato.

"Nós sabemos como é jogar no campo adversário. Dificultou bastante, a pressão. Mas conseguimos ir atrás de um gol no segundo tempo e, cinco minutos depois, conseguimos outro. Nosso time se comportou bem até o final e está de parabéns. Esse foi o espírito de vencedor. Sabemos da responsabilidade que a gente tem, que é tirar o Vasco dessa situação que está", prosseguiu.

Por fim, o capitão comentou sobre a agenda cheia do Vasco, vivo em três competições. O volante repetiu o mantra do técnico Pedro Emanuel, de tratar todo jogo do Brasileiro como uma final, mas também demonstrou foco no duelo de terça-feira (15), pela Sul-Americana.

"Nós temos que pensar um jogo de cada vez, um campeonato de cada vez. Hoje nós pensamos no Campeonato Brasileiro. Todo jogo para nós tem que ser uma final, como hoje diante do Grêmio. Então o que tem que comemorar a gente já comemora hoje mesmo, porque terça-feira já tem mais uma decisão e temos que nos classificar também", completou.

Agora, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Santa Fe, da Colômbia, em São Januário, às 19h (de Brasília) desta terça-feira (15). Uma vitória magra pode classificar o clube carioca para a semifinal, visto que a partida de ida terminou em empate sem gols.