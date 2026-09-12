Thiago Mendes comemora gol pelo Vasco contra o GrêmioReprodução / Instagram @vascodagama
Thiago Mendes exalta virada do Vasco sobre o Grêmio: 'Não desistimos'
Capitão cruz-maltino marcou o gol de empate, já aos 30 do segundo tempo; após o jogo, enfatizou o 'espírito de vencedor' da equipe
Pedro Emanuel enxerga 'grande lição' em virada do Vasco sobre o Grêmio
Técnico cruz-maltino elogiou o comportamento da equipe e abriu o jogo sobre os aprendizados do triunfo pela 27ª rodada do Brasileirão
Thiago Mendes exalta virada do Vasco sobre o Grêmio: 'Não desistimos'
Capitão cruz-maltino marcou o gol de empate, já aos 30 do segundo tempo; após o jogo, enfatizou o 'espírito de vencedor' da equipe
Vasco bate o Grêmio e agita briga contra o rebaixamento no Brasileirão
Triunfo pode tirar a equipe do Z-4, caso o 16º colocado Mirassol perca para o Vitória neste domingo (13); Thiago Mendes e Colidio marcaram
Polícia apura suspeita de fraude na recuperação judicial do Vasco
Autoridades investigam Max, ex-defensor do clube, e Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral, e advogado do jogador na época
Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino está no Z4 e busca uma vitória para sair da zona, enquanto o Imortal tenta se afastar da parte de baixo da tabela
Richarlison explica desfecho negativo e promete jogar no Vasco um dia
Atacante, de 29 anos, defende o Tottenham e negociou com o clube carioca nos últimos dias; atleta fez parte da Seleção na Copa de 2022
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.