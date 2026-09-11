Richarlison não será jogador do VascoAdrian Dennis / AFP

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
O atacante Richarlison, de 29 anos, não será jogador do Vasco. O Cruz-Maltino desistiu da contratação do jogador do Tottenham, depois que o centroavante recusou uma proposta de quatro temporadas para defender o clube de São Januário. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.
LEIA MAIS: Vasco anuncia contratação do zagueiro Gabriel, do Copenhague
O Cruz-Maltino tinha uma negociação bem encaminhada com o Tottenham pela contratação de Richarlison, mas o acordo não aconteceu por divergências entre o atacante e o Vasco. O ex-jogador da seleção brasileira não queria um contato tão longo, porque tem o desejo de voltar a atuar no futebol europeu.
LEIA MAIS: Vasco prefere jogar em São Januário a semifinal da Copa do Brasil
Insatisfeito no Tottenham, Richarlison manifestou o desejo de sair. O brasileiro chegou a negociar com Everton, mas não houve evolução. O atacante, de 29 anos, ficou fora da lista de inscritos no Campeonato Inglês e foi colocado à disposição do time sub-21 do Tottenham, o que gerou incômodo no seu estafe. Os advogados do jogador buscam a rescisão na Justiça.
LEIA MAIS: Cuiabano pode reforçar o Vasco em ‘decisão’ contra o Grêmio
Torcedor declarado do Vasco, o atacante desejava realizar o sonho de vestir a camisa do clube para também realizar o sonho do pai, que também é vascaíno. O desejo, porém, era de um vínculo somente até o fim da atual temporada. O jogado acredita que ainda tem mercado na Europa e a ideia era retornar para o Velho Continente em janeiro de 2027.
LEIA MAIS: Apresentado pelo Vasco, Lescano relembra chance com Maradona
Revelado pelo América-MG, Richarlison ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Fluminense. Depois de se destacar em 2017, ele acabou negociado pelo Tricolor no meio da temporada e foi  jogar no Watford, da Inglaterra. Posteriormente passou pelo Everton, vivendo sua melhor fase na carreira, antes de chegar ao Tottenham. Seu grande momento no futebol mundial foi em 2022, quando foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.