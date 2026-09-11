Nas quartas, Vasco não queria jogar em São Januário por causa da capacidade de menos de 20 mil torcedores - Matheus Lima/Vasco

Nas quartas, Vasco não queria jogar em São Januário por causa da capacidade de menos de 20 mil torcedoresMatheus Lima/Vasco

Publicado 11/09/2026 14:20

a diretoria vascaína não entrou em contato novamente com a gestão Fla-Flu. O Vasco vai definir em casa a semifinal da Copa do Brasil e a tendência é que a partida contra o Palmeiras seja em São Januário. Após ter o pedido negado para jogar no Maracanã nas quarta de final,

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O CEO do Maracanã, Fred Nantes reforçou que o veto deveu-se às condições ruins do gramado. Ele ainda admitiu que o problema continua, fato que pode representar uma nova negativa a um pedido do Cruz-Maltino, que chegou a entrar na Justiça para poder jogar no estádio, mas não conseguiu a liberação em tempo suficiente. O CEO do Maracanã, Fred Nantes reforçou que o. Ele ainda admitiu que o problema continua, fato que pode representar uma nova negativa a um pedido do Cruz-Maltino, que chegou a entrar na Justiça para poder jogar no estádio, mas não conseguiu a liberação em tempo suficiente.

"As negativas que tivemos até o momento foram por questões técnicas. Vocês acabaram de ver as condições do gramado, e realmente não era possível incluir jogo na programação. Falar sobre um possível jogo do Vasco aqui é futurologia, porque ainda nem recebemos um pedido do clube. Quando recebermos, será avaliado", disse Nantes em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11).



Diretor admite preferência

Diante da situação, o Vasco deixa de lado a questão financeira, já que poderia arrecadar mais no Maracanã, e pensa no lado esportivo. E São Januário passa a ser um importante trunfo para a busca pela vaga na final da Copa do Brasil.



"O Vasco vai fazer tudo que está ao alcance. Temos preferência por São Januário. Achamos que uma semifinal de Copa do Brasil é para jogar na nossa casa, com nosso público", afirmou o diretor de futebol do Cruz-Maltino, Admar Lopes, após o sorteio dos mandos de campo na sede da CBF, na quinta-feira (10).



Quando o Vasco joga pela Copa do Brasil



Ainda assim, há tempo suficiente para a diretoria tomar uma decisão definitiva. Afinal, os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil só acontecerão daqui a dois meses.



O duelo de ida do Vasco com o Palmeiras, em São Paulo, acontece na semana de 1º de novembro. Já a volta no Rio será na do dia 8. As datas e horários serão divulgados posteriormente pela CBF.