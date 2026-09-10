Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será palco de partida histórica na Copa do BrasilCarlos Gregório Jr / Vasco

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Hugo Perruso
A final da Copa do Brasil de 2026 será no Mané Garrincha, em Brasília. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira (10) que o estádio será o palco da partida única que decidirá o campeão, marcada para 6 de dezembro e que pode ter o Vasco, que disputa a semifinal com o Palmeiras.
Será a primeira vez na história do torneio que o duelo pelo título não terá jogos nas casas dos dois clubes finalistas, como aconteceu nas outras 37 edições. A novidade foi inspirada no que já acontece no futebol europeu e que passou a ser adotada na Libertadores e na Copa Sul-Americana a partir de 2019.
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Mané Garrincha teve recorde de público com decisão em 2026

A promessa da entidade é que uma final em jogo único possa levar a outros centros um movimento grande de torcedores para contribuir comercialmente e turisticamente com as cidades. E a definição do Mané Garrincha não chega a ser uma surpresa, já que a CBF costuma escolhê-lo como palco da Supercopa Rei, como aconteceu neste ano.
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Na decisão entre Flamengo e Corinthians, em 1º de fevereiro, o público foi de 71.244 pessoas, recorde do estádio. E a expectativa é de que o número seja parecido na final da Copa do Brasil, diante dos clubes que estão na semifinal: Vasco, Palmeiras, Grêmio e Atlético-MG.