Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será palco de partida histórica na Copa do BrasilCarlos Gregório Jr / Vasco
Mané Garrincha receberá primeira final única da Copa do Brasil
Estádio volta a ser palco de mais uma disputa por título no futebol brasileiro e vai receber Vasco ou Palmeiras e Grêmio ou Atlético-MG
Mané Garrincha receberá primeira final única da Copa do Brasil
Estádio volta a ser palco de mais uma disputa por título no futebol brasileiro e vai receber Vasco ou Palmeiras e Grêmio ou Atlético-MG
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