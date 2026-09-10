Claudio Carsughi Reprodução de Instagram
Morre o icônico jornalista esportivo Claudio Carsughi, aos 93 anos
Com quase oito décadas de carreira, italiano radicado no Brasil foi comentarista de Fórmula 1 e futebol, e cobriu Copas do Mundo
Carreira em rádio, televisão e revista
Copa de 50 e comentarista de Fórmula 1
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