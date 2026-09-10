Claudio Carsughi - Reprodução de Instagram

Claudio Carsughi Reprodução de Instagram

Publicado 10/09/2026 10:32

estava internado há 27 dias e não resistiu a complicações decorrentes de uma infecção respiratória.

Claudio Carsughi morreu nesta quinta-feira (10), aos 93 anos, em São Paulo. O jornalista e comentarista de futebol e Fórmula 1

"Meu pai acabou de partir. Ele agora está em paz junto aos nossos antepassados. Pedimos aos fãs que orem por ele", disse a filha do jornalista, Claudia Carsughi, em um vídeo publicado no Instagram.



Conhecido como 'Mestre Carsughi' em seu período na ESPN Brasil, o jornalista ficou marcado pelo forte sotaque italiano e por seus comentários serenos. A família ainda não divulgou as informações sobre o velório e o sepultamento.



Carreira iniciada aos 16 anos

Torcedor apaixonado da Fiorentina, Carsughi nasceu na Itália, em 13 de outubro de 1932, na cidade de Arezzo. Quando tinha 12 anos, mudou-se com a família para o Brasil e se formou em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.



Mas a relação com o jornalismo começou antes mesmo de entrar para a faculdade. Quando tinha 16 anos, passou a trabalhar como correspondente do jornal italiano 'Corriere dello Sport'.



Posteriormente, também escreveu para 'Calcio e Ciclismo Illustrato', 'Tuttosport' e 'La Stampa'.



Carreira em rádio, televisão e revista



Além dos trabalhos para veículos italianos, Carsughi entrou na Rádio Panamericana (atualmente Jovem Pan) em 1957. O jornalista também tem passagens pelas rádios Bandeirantes e Record.



Entre 1974 e 1990, foi responsável técnico da revista Quatro Rodas. Também atuou como editor executivo da Oficina Mecânica e fundou a Auto&Técnica.



Carsughi também levou sua experiência para a televisão. Na ESPN Brasil, participou de programas de debate e de transmissões de jogos, principalmente do Campeonato Italiano. Já SporTV trabalhou com futebol, Fórmula 1 e motociclismo.



Copa de 50 e comentarista de Fórmula 1



Ao longo da carreira, ele trocou a reportagem pelos comentários. Especialmente Fórmula 1, tornando-se uma das referências da categoria no Brasil.



No futebol, sua primeira cobertura de Copa do Mundo foi em 1950. Ele também acompanhou cinco edições consecutivas do torneio: 1970, 1974, 1978, 1982 e 1986.