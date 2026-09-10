John Kennedy é centroavante do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

John Kennedy é centroavante do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/09/2026 22:28

Camisa 9 do Fluminense , John Kennedy virou assunto por algo relacionado ao extracampo nesta semana. Uma entregadora de aplicativo registrou queixa contra o jogador por ameaça, na última segunda-feira (7). De acordo com a acusação, o o atacante, de 24 anos, teria xingado a prestadora de serviço pelo chat da plataforma. Além disso, o boletim de ocorrência afirma que um amigo do centroavante teria feito uma intimidação pessoal.

Na hora da entrega, a trabalhadora conta que acionou o chat do aplicativo, após 15 minutos de espera na porta do hospital, para solicitar que John Kennedy descesse ao térreo e buscasse o pedido. Na conversa, publicada por ela em suas redes sociais, o camisa 9 a chama de "doente mental" e "mal caráter".

Após minutos de troca de mensagens, com o jogador afirmando que seu motorista estaria aguardando o pedido e a mulher dizendo que se encontrava no mesmo local, ele teria perdido a paciência e escrito: "Vou resolver de outra forma com você".

Em seguida, a vítima conta que, ao encontrar um amigo do jogador no térreo do hospital, ele a teria chamado de "sem teto" e "morta de fome". Neste momento, policiais foram acionados para conter a discussão.

Além disso, a entregadora relatou à polícia que, dois dias depois do incidente, na quarta-feira (9), este mesmo amigo de John Kennedy teria ido à loja do pai dela, em Copacabana, e feito nova ameaça. Ele teria declarado: "diz para o casal que eu não ando sozinho e quem eu ver na rua andando de bicicleta eu vou jogar para o alto".

A mulher afirmou que o atacante do Fluminense não estava presente neste segundo momento, e que seu único contato com ele foi através do chat do aplicativo. Ela registrou boletim de ocorrência na tarde desta quinta-feira (10), na 12ª delegacia de Polícia Civil, em Copacabana.

Veja prints publicados pela entregadora

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Assessoria de John Kennedy se pronuncia sobre caso

A assessoria do jogador do Fluminense se pronunciou sobre o caso através de nota oficial:

"O atleta John Kennedy admite que houve uma discussão com um colaborador do aplicativo IFood por problemas na entrega, porém nega veementemente ter feito qualquer tipo de ameaça a terceiros no episódio relatado.

Desde o ocorrido, John Kennedy vem trabalhando normalmente em sua recuperação da cirurgia realizada e não trocou mensagens com ninguém sobre o assunto, tendo sido um problema momentâneo em que ele nunca sequer teve contato presencial com a pessoa envolvida.



Qualquer questão relacionada a esse tema será debatida nos meios adequados como corresponde, e serão tomadas as medidas cabíveis contra qualquer pessoa que usar o seu nome para difamá-lo sobre o episódio".

