Rodrigo Castillo perdeu espaço no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rodrigo Castillo perdeu espaço no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/09/2026 16:08

não entrou em campo com Marcão como técnico, mas vê uma luz no fim do túnel. O centroavante argentino pode aproveitar os desfalques de Hulk e Germán Cano contra o Atlético-MG, no sábado (12), para buscar uma virada na temporada.

Rodrigo Castillo virou quarta opção no ataque do Fluminense ecomo técnico, mas vê uma luz no fim do túnel. O centroavante argentino, para buscar uma virada na temporada.

Castillo surge como única opção de centroavante para a partida às 16h na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Sua utilização ainda não está garantida, pois Kevin Serna pode ser mantido no time, mas as chances de jogar são grandes.



E assim, se conseguir voltar a fazer gol e ter uma atuação mais consistente, pode convencer Marcão de que será útil para a sequência decisiva da temporada. A missão, entretanto, não será fácil.



Início complicado de Castillo



Afinal, o argentino está devendo desde que chegou, apesar da grande expectativa após sua contratação junto ao Lanús. Reforço mais caro da temporada, com custo de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51,7 milhões) mais impostos, ele chegou para ser a solução no ataque, mas marcou apenas três gols em 21 partidas.



E desde o fim da Copa do Mundo, só entrou duas vezes, nos empates com o Botafogo (1 a 1) e Independiente Rivadávia (0 a 0), no fim do trabalho de Luis Zubeldía. Sem chances com Marcão, o centroavante agora torna-se a única opção disponível.



Por que Hulk desfalca o Fluminense



A oportunidade pode surgir por causa de uma série de desfalques no ataque. O atual titular da equipe, Hulk, não poderá jogar contra o Atlético-MG por causa de uma cláusula no contrato.



No acordo por sua liberação, ficou combinado que o atacante não pode enfrentar o ex-clube. Com isso, o Fluminense terá um desfalque de peso, já que ele marcou quatro gols e deu duas assistências nas últimas seis partidas.



Além de Hulk, o técnico Marcão não poderá contar com Germán Cano, que sofreu uma lesão na coxa direita na vitória por 2 a 0 sobre o Platense, terça-feira (8), pela Libertadores. O clube ainda não confirmou a gravidade do problema físico.

Outro atacante no departamento médico é John Kennedy, que é o artilheiro do Fluminense em 2026 com 15 gols, mas que só poderá voltar a jogar na próxima temporada. Ele passou por cirurgia para restaurar o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em lesão sofrida contra o Vasco, pela Copa do Brasil.