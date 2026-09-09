Hulk voltou a ser decisivo no Fluminense e agradeceu pelo apoio de Paulo AngioneMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Jogadores do Fluminense homenageiam Angione, internado com câncer
Diretor de futebol do Tricolor passou por cirurgia e deixou a UTI nesta terça-feira; Hulk revela visita do elenco em hospital
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Marcão admite dificuldades e vê lições em vitória do Fluminense
Treinador admite necessidade de fazer correções após queda de desempenho no segundo tempo e evitar repetir erros na partida de volta
Thiago Silva evita clima de 'oba-oba' com vitória e enaltece Marcão
Zagueiro teve atuação segura e foi importante para o Fluminense não sofrer gols contra o Platense, nas quartas de final da Libertadores
Hulk celebra boa fase no Fluminense: 'Tive muita resiliência'
Atacante marcou na vitória tricolor sobre o Platense e soma seis participações em gols nos últimos seis jogos da temporada
Ganso valoriza vantagem do Fluminense na Libertadores: 'Importante'
Camisa 10 deu assistência para o segundo gol marcado por Hulk, na vitória sobre o Platense por 2 a 0, no Maracanã, nas quartas de final
Fluminense vence Platense e sai na frente nas quartas da Libertadores
Com gols de Hulk e Nonato, Tricolor faz 2 a 0 no Maracanã e constrói boa vantagem para a partida de volta, em Buenos Aires
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