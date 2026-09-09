Hulk voltou a ser decisivo no Fluminense e agradeceu pelo apoio de Paulo Angione - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk voltou a ser decisivo no Fluminense e agradeceu pelo apoio de Paulo AngioneMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 09/09/2026 07:00

Paulo Angione. Autores dos gols no Maracanã, na terça-feira (8), Hulk e Nonato demonstraram apoio ao dirigente de 78 anos, que está internado em tratamento contra um câncer no pâncreas.

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Platense , pelas quartas de final da Libertadores, tornou-se uma boa oportunidade para homenagens ao diretor de futebol,. Autores dos gols no Maracanã, na terça-feira (8),, que está internado em tratamento contra um

O atacante fez questão de ressaltar a importância de Angione para o seu crescimento após um início difícil no Tricolor.



"Eu fui muito resiliente, o Paulo Angione me ajudou muito. Ele que agora está enfrentando uma situação difícil, que a gente está orando para que ele possa se recuperar. Ele me ajudou muito aqui no Fluminense. Não só ele, mas toda a diretoria, comissão, jogadores e eu quero continuar ajudando o time e levando alegria para a torcida", disse Hulk espontaneamente em uma resposta sobre seu atual momento.



Pouco depois, o atacante respondeu sobre o baque para o grupo ao receber a notícia sobre o estado de saúde de Angione. E revelou que os jogadores foram visitá-lo num hospital na Zona Sul do Rio, onde está internado e passou por uma cirurgia, saindo nesta terça da UTI.



"A gente foi pego de surpresa no treino. É um cara que, desde que cheguei, tem uma leveza, sinceridade quando abre a boca para falar e quando olha para a gente. E todo mundo se sensibilizou (com a situação). Graças a Deus está tudo ocorrendo bem".



"Mesmo no quarto do hospital se recuperando de uma situação delicada, ele está sempre mandando mensagens positivas para a gente. Isso é inexplicável, estar em situação difícil e pensar na gente. Então só temos que desfrutar e levar alegria para pessoas assim", completou.



Diretor do Fluminense desde 2018 em passagem atual

Já Nonato dedicou o gol marcado a Paulo Angione.



"O mais importante é o time, mas é muito importante par mim fazer um gol. Inclusive eu queria dedicar ao Paulo Angioni, que provavelmente está nos assistindo. Queria desejar muita força nesse momento que ele está passando. É um cara muito forte, que está sempre conosco. Queria mandar um beijão para ele e para a família. Estamos te esperando aqui de volta, seu Paulo. A gente não vê a hora de você estar de novo conosco no dia a dia", disse o volante em entrevista à ESPN.



Paulo Angione é diretor do Fluminense pela quarta vez na carreira. O atual trabalho vem desde 2018 ainda na gestão de Pedro Abad, e passou a ser homem de confiança de Mário Bittencourt no ano seguinte.