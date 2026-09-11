Hulk anotou quatro gols nos últimos seis jogos pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk anotou quatro gols nos últimos seis jogos pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/09/2026 19:52 | Atualizado 11/09/2026 19:54

Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o atacante Hulk, de 40 anos, passou por um momento difícil nos primeiros jogos no clube carioca, mas aos poucos vem conseguindo conquistar os torcedores . Ao avaliar o início difícil, o veterano afirmou que sabia que a cobrança seria bastante grande, depois de deixar o Atlético-MG sendo ídolo para atuar em outro grande clube.

"A torcida espera muito é normal a cobrança, principalmente quando você vem de um clube que é ídolo, por mais que você tenha uma carreira consolidada, a expectativa é grande. Ninguém hoje joga pelo nome, então é natural a cobrança e eu sempre falei que sabia que as coisas iam acontecer e graças a Deus estão acontecendo", disse em entrevista ao ex-atacante Romário no canal do YouTube do Baixinho.

Hulk, que também se mudou de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, destacou a capacidade de adaptação boa à Cidade Maravilhosa.

"Estou bastante feliz, com o Fluminense, com uma cidade que tem tudo, posso fazer tudo bem perto, tudo do lado de casa. Uma cidade realmente maravilhosa, não tem como se adaptar", disse.

Por fim, Hulk também abordou as mudanças que o Fluminense vem passando desde a saída de Luis Zubeldía do comando. Desde que Marcão voltou a ser técnico, o Tricolor obteve quatro vitórias e empatou duas partidas em seis jogos.

"Acho que o Zubeldía a cobrança estava muito grande, pelo jejum de jogos sem vencer, começa a vir impaciência da torcida. Então é natural que o clube tome uma decisão de demitir. O fato do Marcão conhecer o Fluminense melhor facilita, porque ele transmite muita confiança, muita leveza, todo mundo respeita bastante ele e a gente entra em campo mais leve. Ele é muito ídolo", contou.

No total pelo Fluminense, Hulk entrou em campo em 13 partidas, anotou cinco gol e deu três assistências. Desde a chegada de Marcão são quatro gols e duas assistências em seis jogos. O atacante, de 40 anos, tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2027.