Hulk marcou na vitória do Fluminense sobre o Platense, pela LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Hulk celebra boa fase no Fluminense: 'Tive muita resiliência'
Atacante marcou na vitória tricolor sobre o Platense e soma seis participações em gols nos últimos seis jogos da temporada
Hulk celebra boa fase no Fluminense: 'Tive muita resiliência'
Atacante marcou na vitória tricolor sobre o Platense e soma seis participações em gols nos últimos seis jogos da temporada
Ganso valoriza vantagem do Fluminense na Libertadores: 'Importante'
Camisa 10 deu assistência para o segundo gol marcado por Hulk, na vitória sobre o Platense por 2 a 0, no Maracanã, nas quartas de final
Fluminense vence Platense e sai na frente nas quartas da Libertadores
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