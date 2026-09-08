Hulk marcou na vitória do Fluminense sobre o Platense, pela LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rio - Reforço do Fluminense para a temporada, Hulk vive grande fase. Após ter dificuldades nos primeiros jogos e sofrer com vaias, o camisa 7 deu a volta pro cima e passa por um momento artilheiro. Nas últimas seis partidas, foram quatro gols e duas assistências. O camisa 7 celebrou a reviravolta e destacou a paciência e o foco no trabalho durante o dia a dia.
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"Muito feliz. Me dediquei e busquei contribuir da melhor maneira possível. Estava há quase três meses sem jogar, isso pesa muito. Até ganhar o ritmo e recuperar a confiança, é natural que erre muito. Tive muita resiliência e continuei trabalhando. Todo mundo demonstrou confiança em mim. Agora é buscar melhorar para levar alegria à torcida tricolor", disse Hulk.
Um dos principais nomes do Fluminense, Hulk foi decisivo para a vitória sobre o Platense, da Argentina, por 2 a 0, nesta terça-feira (8), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O atacante, de 40 anos, deu assistência para Nonato abrir o placar e, depois, recebeu assistência de Ganso para ampliar o resultado. O veterano, no entanto, mantém os pés no chão.
"Temos que ter sabedoria e humildade para entender que a vantagem é mínima. Manter a humildade, foco, determinação e entrega que tivemos hoje. Às vezes mesmo não jogando bem temos que entregar ao máximo na parte física para alcançar nosso objetivo, que é chegar na final e conquistar o título. Se tivermos humildade, entrega e determinação, temos condições de realizar o sonho", finalizou.
Com a vitória, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Libertadores. O Tricolor volta a campo contra o time argentino na próxima terça-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad Vicente de López, na Argentina. Antes, enfrenta o Atlético-MG, no sábado (12), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileirão.