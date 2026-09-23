Palmeiras está perto de cumprir regulamento e conseguir 4 mil ingressos para a torcida do Fluminense no Nubank ParqueCesar Greco/Palmeiras
MP-SP aprova aumento de torcida visitante em Palmeiras x Fluminense
Tricolor não abre mão de 4 mil ingressos para seus torcedores, e clube paulista corre atrás para ampliar capacidade de setor no estádio
Entenda a questão dos ingressos para os visitantes
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Palmeirenses cobram reciprocidade e discutem com tricolores nas redes
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