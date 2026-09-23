Palmeiras está perto de cumprir regulamento e conseguir 4 mil ingressos para a torcida do Fluminense no Nubank Parque - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras está perto de cumprir regulamento e conseguir 4 mil ingressos para a torcida do Fluminense no Nubank ParqueCesar Greco/Palmeiras

Publicado 23/09/2026 16:48

muito perto de ter o Nubank Parque confirmado como local do jogo de volta semifinal da Libertadores. O clube paulista conseguiu a aprovação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para que o Palmeiras x Fluminense está. O clube paulista conseguiu a aprovação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para que o setor da torcida visitante tenha a capacidade aumentada para 4 mil pessoas.

recomendação é exclusiva para esse confronto e agora depende apenas de ajustes de segurança por parte da gestão do estádio para que a Polícia Militar também aprove o aumento e libere o setor para ser utilizado com a nova capacidade.

e agorapor parte da gestão do estádioo aumento e libere o setor para ser utilizado com a nova capacidade.

Em seu parecer, o MP-SP acatou o pedido do Palmeiras por não ver risco à segurança porque 'inexiste grande histórico de rivalidade extracampo" entre as duas torcidas.



Entenda a questão dos ingressos para os visitantes



Com essa decisão, a definição sobre o local do confronto decisivo por uma vaga na final da Libertadores está praticamente resolvida. A questão tornou-se um grande problema palmeirense, já que o Fluminense não abriu mão do seu direito.



Afinal, o regulamento da Conmebol estipula um mínimo de quatro mil ingressos que devem ser disponibilizados para a equipe visitante. O Nubank Parque, entretanto, só recebe duas mil pessoas nesse setor, por determinação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.



O argumento para o público visitante reduzido é por questão de segurança, para evitar confrontos dentro do estádio ou qualquer outro tipo de violência, já que o setor fica em cima de outra arquibancada para os palmeirenses.



Diante do impasse, havia o risco do local da partida sofrer alteração, já que o Fluminense bateu o pé sob o argumento de que, em 2023, a torcida tricolor esgotou esses quatro mil ingressos no Beira-Rio, contra o Internacional, também na semifinal.



Palmeiras passa por essa dificuldade pela primeira vez, pois nas outras partidas nesta fase da Libertadores entrou em acordo com o clube adversário. Como uma forma de dar troco nos cariocas, a diretoria pediu à Conmebol a reciprocidade para que sua torcida tenha direito a 10% dos ingressos , o que faria com que tivesse mais de 6 mil apoiadores no jogo de ida.

Já o, pois nas outras partidas nesta fase da Libertadores entrou em acordo com o clube adversário. Como uma forma de dar troco nos cariocas, a diretoria no Maracanã , o que faria com que tivesse mais de 6 mil apoiadores no jogo de ida.

Esta demanda, baseada na capacidade de seu estádio e na porcentagem que os tricolores terão direito (10%), entretanto ainda não teve resposta. A tendência é que não seja acatada.



Quando serão os jogos entre Fluminense e Palmeiras



O duelo entre brasileiros pela semifinal da Libertadores de 2026 acontecerão em duas quartas-feiras, às 21h30. A ida, no Maracanã, está marcada para 14 de outubro e a volta, em São Paulo, no dia 21.