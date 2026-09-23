Fred tem bom começo no Fluminense Sub-20Marina Garcia / Fluminense
Fred cita 'sonho' de treinar Fluminense e revela inspiração em Diniz
Ex-atacante, de 42 anos, contou que já teve convite para treinar equipe profissional e prega cautela em evolução em nova função
Matheus Reis avança em recuperação de lesão no Fluminense
Atacante, de 19 anos, passou por testes de força e começou trabalhos de corrida após longo período afastado dos gramados no clube
Guga e Soteldo voltam a ser ausências em treino do Fluminense
Dupla foi preservada de vitória contra o Corinthians e não vem participando das atividades desta semana no CT Carlos Castilho
MP-SP aprova aumento de torcida visitante em Palmeiras x Fluminense
Tricolor não abre mão de 4 mil ingressos para seus torcedores, e clube paulista corre atrás para ampliar capacidade de setor no estádio
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Destaque do Fluminense, Fábio tem quase 100 defesas no Brasileiro
Aos 45 anos, goleiro ainda é peça fundamental e tem sido um dos pilares do time tricolor ao longo desta temporada; veja números
Palmeiras recebe regras para aumentar de setor visitante contra o Flu
Clube paulista terá de cumprir uma série de exigências enviadas pela PM para ampliar a carga da torcida tricolor no Nubank Parque
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