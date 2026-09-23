Fábio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Fábio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 23/09/2026 10:29

Ao todo, o arqueiro do time carioca foi vazado 36 vezes em 28 jogos - não levou gol em cinco partidas. No período, conseguiu pegar 73% das bolas e evitar 3.37 tentos dos adversários. Além disso, 52 das defesas foram em finalizações de dentro da área. Os números são do ‘Sofascore’.Ele chegou ao clube há mais de quatro anos, em janeiro de 2022. De lá para cá, Fábio acumulou atuações decisivas e conquistou quatro títulos: Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024) e Campeonato Carioca (2022 e 2023).