Fábio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense

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Theo Faria
Ídolo do Fluminense, Fábio tem sido peça fundamental na boa campanha no Campeonato Brasileiro. O goleiro, titular absoluto no Tricolor mesmo aos 45 anos de idade, é o segundo que mais fez defesas ao longo desta edição da competição nacional, com 98. O líder é Marcelo Rangel, do Remo, com 100.
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Ao todo, o arqueiro do time carioca foi vazado 36 vezes em 28 jogos - não levou gol em cinco partidas. No período, conseguiu pegar 73% das bolas e evitar 3.37 tentos dos adversários. Além disso, 52 das defesas foram em finalizações de dentro da área. Os números são do ‘Sofascore’.

Ele chegou ao clube há mais de quatro anos, em janeiro de 2022. De lá para cá, Fábio acumulou atuações decisivas e conquistou quatro títulos: Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024) e Campeonato Carioca (2022 e 2023).
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Foco na Data Fifa

Sob o comando de Marcão, o elenco trabalha durante a Data Fifa no CT Carlos Castilho de olho na reta final da temporada. Quem não está à disposição é Martinelli, convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil com Austrália e Índia, que acontecerão nos próximos dias.

O Fluminense só voltará a campo no dia 8 de outubro, contra o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, é o quarto colocado, com 48 pontos. Além de brigar na parte de cima da tabela, o Tricolor está na semifinal da Libertadores.
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Jogos no Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Coritiba (08/10) - 29ª rodada
. Flamengo x Fluminense (11/10) - 30ª rodada
. Fluminense x Santos (a definir) - 31ª rodada
. Chapecoense x Fluminense (a definir) - 32ª rodada
. Fluminense x Internacional (a definir) - 33ª rodada
. Vitória x Fluminense (a definir) - 34ª rodada
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada
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Fábio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
Fábio chegou no clube aos 41 anos e se tornou ídolo do Tricolor