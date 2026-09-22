Jogo de ida da semifinal da Libertadores será no Nubank Parque, em São Paulo - Divulgação / Palmeiras

Jogo de ida da semifinal da Libertadores será no Nubank Parque, em São PauloDivulgação / Palmeiras

Publicado 22/09/2026 21:02

Segundo apuração da "ESPN", a primeira obrigação do Verdão será atualizar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do estádio. Na sequência, terá de apresentar uma série de planos estruturais e operacionais que comprovem que o aumento da capacidade do setor visitante do Nubank Parque é viável.

A manobra, que planeja elevar a carga da torcida do Fluminense de 2 mil — quantidade habitual de visitantes no estádio — para 4 mil pessoas — total exigido pelo regulamento da Conmebol — é considerada "complexa" nos bastidores da PM de São Paulo.

Palmeiras enfrenta corrida contra o tempo

Para cumprir as exigências iniciais das autoridades de segurança, e outras que possam surgir nas próximas semanas, o Palmeiras terá de correr contra o tempo. A partida de volta, no Nubank Parque, será no dia 21 de outubro, daqui a menos de um mês.

Caso o clube paulista não consiga regularizar a situação a tempo, é provável que a Conmebol o obrigue a mandar o jogo em outro estádio, possibilidade que chegou a ser considerada pelo Estudiantes, adversário do Flamengo na outra semifinal, em situação parecida . Ainda assim, a prioridade do Alviverde é cumprir as exigências receber o Fluminense no Nubank Parque.

Quando Fluminense e Palmeiras se enfrentam?

A Conmebol já divulgou as datas e horários das "decisões" entre Fluminense e Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. O duelo de ida será no dia 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Já a volta acontecerá no dia 21, também às 21h30, no Nubank Parque.