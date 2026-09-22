Jogo de ida da semifinal da Libertadores será no Nubank Parque, em São PauloDivulgação / Palmeiras
Palmeiras recebe regras para aumentar de setor visitante contra o Flu
Clube paulista terá de cumprir uma série de exigências enviadas pela PM para ampliar a carga da torcida tricolor no Nubank Parque
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Palmeirenses cobram reciprocidade e discutem com tricolores nas redes
Torcedores do clube paulista brigam pela liberação de 10% do setor visitante do Maracanã na partida de ida da semifinal da Libertadores
Fluminense parabeniza Thiago Silva pelos 42 anos: ‘Maior da história’
Defensor faz aniversário nesta terça-feira (22); jogador integrou o elenco da Seleção em quatro Copas do Mundo e fez história no Tricolor
Fluminense terá carga máxima no Maracanã, mas Palmeiras quer 10%
Verdão quer reciprocidade de proporção devido a capacidade diferente dos estádios; Conmebol exige apenas 4 mil ingressos para visitantes
Palmeiras pedirá aumento da carga para o Fluminense na Libertadores
Tricolor das Laranjeiras se mantém irredutível, pede quatro mil entradas e que o clube paulista faça valer o regulamento
Vídeo! Thiago Silva canta com a torcida do Fluminense após vitória
Zagueiro de 41 anos está em sua terceira passagem pela equipe tricolor, além de ter sido formado nas categorias de base em Xerém
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