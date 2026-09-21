Palmeiras vai pedir carga extra para a torcida do Fluminense no Nubank Parque - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras vai pedir carga extra para a torcida do Fluminense no Nubank ParqueCesar Greco/Palmeiras

Publicado 21/09/2026 18:30 | Atualizado 21/09/2026 20:08

O Palmeiras vai ter que pedir um aumento da carga de ingressos dos visitantes para mandar a partida da semifinal da Libertadores na própria casa. Após a Conmebol definir o Nubank Parque como o palco do jogo de volta contra o Fluminense , o Alviverde vai entrar com um pedido na Polícia Militar e autoridades para aumentar em caráter de exceção.

A Conmebol definiu nesta segunda-feira (21) as datas e horários dos jogos da semifinal da Libertadores . O primeiro confronto entre Fluminense e Palmeiras será realizado no dia 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Já a segunda partida acontecerá no dia 21, no mesmo horário, no Nubank Parque. Mas o Alviverde ainda precisa resolver a situação da carga dos visitantes.

O regulamento de competições da Conmebol prevê que os times locais devem vender pelo menos quatro mil ingressos para os visitantes na semifinal da Libertadores. Entretanto, por determinação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o setor recebe cerca de dois mil ingressos por partida. Porém, a história agora é diferente em razão da postura do Fluminense.

Em outras semifinais nos últimos anos, o Palmeiras fez acordo com o adversário para que nos dois jogos a carga para visitantes fosse de dois mil ingressos. O Fluminense, no entanto, foi irredutível. O Tricolor pediu que o clube paulista faça valer o regulamento e exigiu os quatro mil ingressos. Com isso, a diretoria alviverde buscou caminhos para resolver a pendência e não precisar mudar de estádio.

Campeão em 2023, o Fluminense chega à semifinal da Libertadores pela terceira vez na história. Há três anos, o Tricolor das Laranjeiras eliminou o Internacional após vitória no placar agregado por 4 a 3. No jogo de ida, empate por 2 a 2 no Maracanã. Já na partida de volta, triunfo tricolor por 2 a 1, no Beira-Rio. Além disso, também foi semifinalista em 2008, quando eliminou o Boca Juniors, da Argentina.

Palmeiras pede 10% no Maracanã

O Palmeiras não deixou barato e resolveu responder a postura do Fluminense. Após solicitar à Polícia Militar o aumento da carga do setor de visitante do Nubank Parque, o Alviverde formalizou à Conmebol o pedido de reciprocidade, com 10% da capacidade do Maracanã reservada à torcida. Isto significaria pouco mais de 6 mil ingressos para o jogo de ida, no Rio de Janeiro, no dia 14.

A carga de 4 mil ingressos para a torcida do Fluminense no jogo de volta equivale também a cerca de 10% da capacidade do Nubank Parque. Com isso, o Palmeiras decidiu pedir a mesma porcentagem de entradas para a partida de volta, no Maracanã. Porém, os paulistas vão ter uma superioridade numérica em comparação com os cariocas. Ainda não há um veredito.