Matheus Reis em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho no Início do ano - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Matheus Reis em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho no Início do anoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/09/2026 20:09

Matheus Reis deu mais um passo na recuperação da lesão no joelho direito e está cada vez mais próximo de retornar ao Fluminense . A joia tricolor, de 19 anos, iniciou a transição para o campo com trabalhos de corrida. Antes disso, havia passado por testes de força para avaliar a evolução física. A informação é do "ge".





O processo de recuperação vem sendo conduzido de forma gradual pelo departamento médico e pela preparação física do Fluminense. Devido ao histórico de lesões, a ideia é recuperar a força e a condição física do jogador antes de aumentar a carga dos treinamentos, para evitar novas lesões. Leia mais: Fred cita 'sonho' de treinar Fluminense e revela inspiração em Diniz O processo de recuperação vem sendo conduzido de forma gradual pelo departamento médico e pela preparação física do Fluminense. Devido ao histórico de lesões, a ideia é recuperar a força e a condição física do jogador antes de aumentar a carga dos treinamentos, para evitar novas lesões.





Ainda não há uma data definida para o retorno aos jogos. A expectativa é que Matheus Reis siga avançando gradualmente nas próximas semanas, antes de ser liberado para treinar normalmente com o elenco. Leia mais: Guga e Soteldo voltam a ser ausências em treino do Fluminense Ainda não há uma data definida para o retorno aos jogos. A expectativa é que Matheus Reis siga avançando gradualmente nas próximas semanas, antes de ser liberado para treinar normalmente com o elenco.

Como foi a lesão?

O atacante Matheus Reis, de 18 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. O incidente ocorreu durante um treinamento no dia 7 de março. Após sofrer uma entorse que provocou inchaço, o atleta passou por três semanas de fisioterapia para reduzir a inflamação antes que a cirurgia fosse realizada.





O caso gerou ainda mais preocupação no departamento médico por atingir o joelho operado pelo jogador no final de 2024, problema que o afastou dos campos por um ano inteiro. Confira também: MP-SP aprova aumento de torcida visitante em Palmeiras x Fluminense O caso gerou ainda mais preocupação no departamento médico por atingir o joelho operado pelo jogador no final de 2024, problema que o afastou dos campos por um ano inteiro.

Passagem de Matheus Reis pelo Fluminense

Considerado uma das maiores promessas do futebol mundial pelo jornal inglês "The Guardian" em 2024, Matheus vivia seu melhor momento entre os profissionais. Antes da lesão, sob o comando de Luis Zubeldía, o atacante vinha "furando a fila" dos garotos da base e sendo relacionado com frequência após as atuações no Campeonato Carioca. Em 2026, atuou em quatro jogos, sendo dois como titular, e não teve participações em gols.