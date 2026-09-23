Fluminense em treino nesta quarta-feira (23)Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Pelo segundo dia consecutivo, o Fluminense teve o desfalque de dois jogadores no treinamento do elenco nesta quarta-feira (23). O lateral-direito Guga, de 27 anos, e o atacante Yeferson Soteldo, de 29 anos, não participaram das atividades com seus companheiros no CT Carlos Castilho, localizado na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
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Os dois jogadores não estiveram em campo na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 em São Paulo. O lateral porque sentiu um desconforto muscular, depois da classificação diante do Platense, na Argentina, e o venezuelano por controle de carga. 
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O Fluminense voltará a treinar nesta quinta-feira (23) e depois o elenco vai ter três dias de folga (sexta, sábado e domingo) e irá se reapresentar somente na próxima segunda (28). 
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A ação tem a ver com o planejamento tricolor durante a Data Fifa. O clube das Laranjeiras só voltará a entrar em campo no próximo dia 8 contra o Coritiba, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). A partida acontece em uma quinta-feira.
Do elenco tricolor apenas um jogador foi convocado para representar alguma seleção nessa paralisação. Martinelli, de 24 anos, foi escolhido por Carlo Ancelotti para substituir João Pedro, do Chelsea, que é atacante e se lesionou. O jovem, que foi revelado em Xerém, terá a sua primeira experiência como jogador da seleção brasileira.
O Fluminense está vivo em duas competições neste momento. No Brasileiro, ocupa a quarta colocação com 48 pontos, com 12 de desvantagem para o líder Flamengo, porém, com três a mais que o Cruzeiro, último clube fora da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.
Além da Série A, o Tricolor também está na semifinal da Libertadores. O adversário é o Palmeiras. O jogo de ida irá acontecer no próximo dia 14, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta será em São Paulo no próximo dia 21, às 21h30 (de Brasília). As duas partidas vão acontecer em quartas-feiras.