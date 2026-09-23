Fluminense em treino nesta quarta-feira (23) - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fluminense em treino nesta quarta-feira (23)Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/09/2026 18:28 | Atualizado 24/09/2026 08:54

Pelo segundo dia consecutivo, o Fluminense teve o desfalque de dois jogadores no treinamento do elenco nesta quarta-feira (23). O lateral-direito Guga, de 27 anos, e o atacante Yeferson Soteldo, de 29 anos, não participaram das atividades com seus companheiros no CT Carlos Castilho, localizado na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Os dois jogadores não estiveram em campo na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 em São Paulo. O lateral porque sentiu um desconforto muscular, depois da classificação diante do Platense, na Argentina, e o venezuelano por controle de carga.

O Fluminense voltará a treinar nesta quinta-feira (23) e depois o elenco vai ter três dias de folga (sexta, sábado e domingo) e irá se reapresentar somente na próxima segunda (28).

A ação tem a ver com o planejamento tricolor durante a Data Fifa. O clube das Laranjeiras só voltará a entrar em campo no próximo dia 8 contra o Coritiba, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). A partida acontece em uma quinta-feira.

Do elenco tricolor apenas um jogador foi convocado para representar alguma seleção nessa paralisação. Martinelli, de 24 anos, foi escolhido por Carlo Ancelotti para substituir João Pedro, do Chelsea, que é atacante e se lesionou. O jovem, que foi revelado em Xerém, terá a sua primeira experiência como jogador da seleção brasileira.

O Fluminense está vivo em duas competições neste momento. No Brasileiro, ocupa a quarta colocação com 48 pontos, com 12 de desvantagem para o líder Flamengo, porém, com três a mais que o Cruzeiro, último clube fora da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

Além da Série A, o Tricolor também está na semifinal da Libertadores. O adversário é o Palmeiras. O jogo de ida irá acontecer no próximo dia 14, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta será em São Paulo no próximo dia 21, às 21h30 (de Brasília). As duas partidas vão acontecer em quartas-feiras.