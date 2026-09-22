Thiago Silva completou 42 anos nesta terça-feira (22) - Divulgação / Fluminense

Thiago Silva completou 42 anos nesta terça-feira (22)Divulgação / Fluminense

Publicado 22/09/2026 13:01

"O Monstro. O nosso Monstro. O maior zagueiro da história, campeão pelo Flu e ídolo deste clube, Thiago Silva completa 42 anos, mas que poderia ser 23, 24, 25... Talento e genialidade não envelhecem. Privilégio te ver jogar e uma honra te ver defender mais uma vez nossas cores. Parabéns, Thiago!", disse o portal.

Thiago Silva retornou ao Fluminense recentemente, depois de uma passagem de seis meses pelo Porto. O zagueiro tem contrato até o fim da temporada, e provavelmente irá encerrar sua carreira.

Com passagem pelas categorias de base do Fluminense, Thiago Silva se profissionalizou pelo RS FC, do Rio Grande do Sul. Ficou conhecido em alto nível no futebol brasileiro ao defender o Juventude em 2024. No ano seguinte foi negociado com o Porto.

Na sua primeira passagem pela Europa, Thiago Silva viveu o grande drama da sua vida ao chegar ao Dínamo de Moscou. Ele contraiu tuberculoso e chegou a ficar seis meses hospitalizado na Rússia. No ano seguinte, chegou para defender o Fluminense como profissional.

No Tricolor, a carreira de Thiago Silva deu uma virada. Ele foi peça importante nas temporadas de 2006, 2007 e 2008, sendo campeão da Copa do Brasil. No ano seguinte, o zagueiro iniciou sua trajetória marcante no futebol europeu pelo Milan.

Thiago Silva atuou em três grandes clubes europeus, sendo destaque em todos eles. Ele defendeu o Milan, o PSG e o Chelsea. Na Itália e na França, o zagueiro conquistou títulos nacionais e conquistou os torcedores. Em Londres, o defensor viveu seu maior momento no Velho Continente ao se sagrar campeão da Liga dos Campeões em 2021.

No meio da temporada de 2024, Thiago Silva voltou ao Fluminense e defendeu o Tricolor até o fim do ano passado, quando retornou ao Porto por seis meses. Ele foi campeão nacional pelo clube lusitano. De surpresa, em junho de 2026, o defensor teve seu retorno ao clube das Laranjeiras oficializado.

Pela seleção brasileira, Thiago Silva fez parte do elenco nas Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022. Nas três primeiras, o defensor foi titular e peça importante das equipes de Felipão e Tite.