Thiago Silva completou 42 anos nesta terça-feira (22)Divulgação / Fluminense
Fluminense parabeniza Thiago Silva pelos 42 anos: ‘Maior da história’
Defensor faz aniversário nesta terça-feira (22); jogador integrou o elenco da Seleção em quatro Copas do Mundo e fez história no Tricolor
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