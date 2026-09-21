Samuel Xavier em ação no duelo entre Corinthians e Fluminense, na Neo Química Arena - Marina Garcia / Fluminense

Samuel Xavier em ação no duelo entre Corinthians e Fluminense, na Neo Química ArenaMarina Garcia / Fluminense

Publicado 21/09/2026 15:47 | Atualizado 21/09/2026 16:44

Lateral-direito do Fluminense, Samuel Xavier está sendo muito criticado por torcedores depois de uma atuação ruim na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians , no último domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, os tricolores alegam que o defensor falhou no gol adversário.

Ele perdeu a posição para Guga ao longo desta temporada, principalmente após a Copa do Mundo. Diante do Timão, voltou a ser titular devido à ausência do companheiro, que sentiu um desconforto muscular.

Alguns torcedores pensam que Samuel Xavier tentou cavar uma falta ao invés de disputar a bola no lance do gol do Corinthians. "Por que aqui tem tanto essa mania de desistir de um lance capital em busca de uma falta? O Samuel Xavier simplesmente trocou sofrer um gol por tentar cavar uma falta dentro da área", indagou um usuário no 'X'.

Um torcedor respondeu: "Cara, eu odeio isso que ele faz. Quase toda jogada aérea contra o Fluminense ele nem pensa em subir, só deixa o corpo, espera o contato e torce para que o juiz dê a falta. Na maioria da vezes não é marcada, e mesmo assim ele insiste em não tirar a bola".

Enquanto isso, outra parcela da torcida defendeu maior utilização de Júlio Fidelis, jovem da base. "Depois desse jogo não podemos omitir Júlio Fidelis. Amigo entrou parecendo uma 'bala', não pode nunca ser reserva para o Samuel Xavier", afirmou o internauta, exaltando a condição física do garoto.

"O Júlio Fidelis já é uma realidade no Fluminense! Basta o Mário negociar o Samuel Xavier, que é mais velho que o Guga. E na minha visão está a frente de ambos, apenas falta mais jogos e minutagem para melhorar sua tomada de decisão", publicou outro torcedor.

Agora, o Fluminense só voltará a campo depois da Data Fifa. O próximo compromisso será no dia 8 de outubro, contra o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria