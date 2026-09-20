Técnico Marcão vive grande fase no comando do Fluminense - Marina Garcia/Fluminense FC

Técnico Marcão vive grande fase no comando do FluminenseMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 20/09/2026 19:30

Após se classificar à semifinal da Libertadores, o Fluminense garantiu uma vaga no G-4 do Brasileirão durante a Data Fifa. Com uma atuação consistente, o Tricolor venceu o Corinthians por 3 a 1, neste domingo (20), no Maracanã, pela 28ª rodada, e mostrou mais uma vez muita resiliência para superar momentos de dificuldades. O técnico Marcão valorizou o comprometimento dos jogadores.

"Se temos jogadores tão grandes no elenco, que viveram tudo, temos a obrigação de escutá-los. Sabemos do que eles não gostam. Não pode ser só eu. Nós damos duas ou três situações, e vemos de que forma vamos fazer. Temos que achar um meio termo para que fique confortável para eles sem deixar de ser incisivo e forte. Achamos juntos a identidade de um time mais próximo", disse Marcão.

Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense foi superior no primeiro tempo. O Tricolor teve uma atuação sólida defensivamente, não sofreu e soube explorar os espaços. Em falha na saída de bola, Hulk recebeu cruzamento de Lucho Acosta e abriu o placar. O time comandado por Marcão ainda teve chances de ampliar com Canobbio e Serna, mas não aproveitou.

No início da etapa final, o Fluminense viveu o seu momento de maior dificuldade na partida. O Corinthians pressionou e chegou ao empate com Gustavo Henrique. O time paulista quase virou, mas Fábio salvou os visitantes. Na reta final, no entanto, Marcão reorganizou a equipe tricolor, que passou a ter um pouco mais da posse de bola e marcou mais duas vezes em contragolpes, com Hulk e Serna.

"O Corinthians voltou muito bem no segundo tempo, construindo no nosso e pressionando no terço final. Perdemos um pouco da posse, por isso colocamos o Paulo (Ganso). Ficou um pouco mais próximo do que queríamos, conseguimos tirar a bola do Corinthians para acionar o Serna e Canobbio. Sabia que jogar com essa pressão eles iriam entregar tudo. Os jogadores foram muito comprometidos taticamente e premiados com uma grande vitória", finalizou.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 48 pontos e subiu para a terceira colocação, enquanto o Corinthians sofreu a sexta derrota consecutiva e caiu para o 14º lugar, com 32 pontos. O Tricolor, que se garantiu no G-4 durante a Data Fifa, volta a campo no próximo dia 8 de outubro, contra o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.