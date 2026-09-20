Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 20/09/2026 08:35 | Atualizado 20/09/2026 08:39



Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 14ª posição, com 32 pontos, enquanto o Tricolor aparece em quinto, com 45.

Onde assistir?



A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).



Como chega o Corinthians



Os paulistas tentam interromper uma sequência de cinco derrotas consecutivas no Brasileirão. A mais recente aconteceu diante do Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã. A fase negativa também culminou na eliminação para o Estudiantes na Libertadores, resultado que aumentou a pressão sobre a equipe de Fernando Diniz.



Diniz, inclusive, terá três desfalques para o confronto. Yuri Alberto, Kayke e Zakaria Labyad seguem no departamento médico, enquanto a indefinição recai sobre a zaga: Gabriel Paulista, com dores no púbis, pode perder a vaga para João Pedro Tchoca.



Como chega o Fluminense



O Tricolor das Laranjeiras tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro após a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG na última rodada. Apesar do tropeço, a equipe avançou na Libertadores e agora enfrentará o Palmeiras pela semifinal.

Leia mais: Platense é punido por confusão diante do Fluminense na Libertadores



Marcão terá o retorno de Nonato, que cumpriu suspensão no torneio continental. Germán Cano e John Kennedy permanecem fora por lesão. Guga, por sua vez, será poupado após sentir um desconforto no primeiro tempo contra o Platense.

Marcão terá o retorno de Nonato, que cumpriu suspensão no torneio continental. Germán Cano e John Kennedy permanecem fora por lesão. Guga, por sua vez, será poupado após sentir um desconforto no primeiro tempo contra o Platense.

Ficha técnica



Corinthians x Fluminense



Data e hora: 20/09/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.



FLUMINENSE: ábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso (Lucho); Canobbio, Serna e Hulk. Técnico: Marcão.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza