Cano é dúvida para os jogos da semifinal, que serão disputados em outubroLucas Merçon / Fluminense
“Por que não, né? Todos podem passar. Sabemos que os quatro que estão ali podem chegar na final e para nós seria algo especial. Mas não tem favorito, qualquer um pode chegar”, disse o jogador, em um evento da Conmebol na Zona Sul do Rio de Janeiro.
O argentino também valorizou a sofrida classificação sobre o Platense (ARG), na última terça-feira (15): “É um momento único na história do clube. Estamos muito felizes de colocar o time novamente na semifinal. Trabalhamos muito para chegar onde chegamos e graças a Deus estamos entre os quatro melhores. É uma motivação extra porque todo mundo sabe que é muito difícil chegar”.
Cano foi o artilheiro da Libertadores em 2023, quando o Fluminense levantou o troféu pela primeira vez. Agora, o atacante espera chegar em mais uma decisão com a camisa tricolor.
Recuperação de lesão muscular
“A recuperação está muito bem. Quase dez dias já tratando bem. Estou fazendo vários tratamentos para melhorar a dor. Estou me sentindo muito melhor e espero poder estar na semifinal, que é tão esperada por nós e pelo nosso torcedor” declarou o argentino.
“Sabemos o que o Palmeiras é, então espero que possamos fazer o nosso melhor”, completou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.