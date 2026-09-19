Cano é dúvida para os jogos da semifinal, que serão disputados em outubro - Lucas Merçon / Fluminense

Cano é dúvida para os jogos da semifinal, que serão disputados em outubroLucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/09/2026 21:17

Atacante do Fluminense , Cano comentou a possibilidade de enfrentar o Flamengo na final da Libertadores. Os rivais estão em lados opostos nas semifinais e, então, podem se encontrar na decisão. O Tricolor disputará a vaga com o Palmeiras e, o Rubro-Negro, com o Estudiantes (ARG).

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“Por que não, né? Todos podem passar. Sabemos que os quatro que estão ali podem chegar na final e para nós seria algo especial. Mas não tem favorito, qualquer um pode chegar”, disse o jogador, em um evento da Conmebol na Zona Sul do Rio de Janeiro.



O argentino também valorizou a “Por que não, né? Todos podem passar. Sabemos que os quatro que estão ali podem chegar na final e para nós seria algo especial. Mas não tem favorito, qualquer um pode chegar”, disse o jogador, em um evento da Conmebol na Zona Sul do Rio de Janeiro.O argentino também valorizou a sofrida classificação sobre o Platense (ARG), na última terça-feira (15) : “É um momento único na história do clube. Estamos muito felizes de colocar o time novamente na semifinal. Trabalhamos muito para chegar onde chegamos e graças a Deus estamos entre os quatro melhores. É uma motivação extra porque todo mundo sabe que é muito difícil chegar”.

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Cano foi o artilheiro da Libertadores em 2023, quando o Fluminense levantou o troféu pela primeira vez. Agora, o atacante espera chegar em mais uma decisão com a camisa tricolor. Cano foi o artilheiro da Libertadores em 2023, quando o Fluminense levantou o troféu pela primeira vez. Agora, o atacante espera chegar em mais uma decisão com a camisa tricolor.

Recuperação de lesão muscular

Neste momento, Cano trabalha para retornar aos gramados depois de sofrer uma grave lesão muscular na coxa direita, há pouco mais de uma semana. O atacante, inclusive, é dúvida para as semifinais. Os confrontos estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de outubro.



“A recuperação está muito bem. Quase dez dias já tratando bem. Estou fazendo vários tratamentos para melhorar a dor. Estou me sentindo muito melhor e espero poder estar na semifinal, que é tão esperada por nós e pelo nosso torcedor” declarou o argentino.



“Sabemos o que o Palmeiras é, então espero que possamos fazer o nosso melhor”, completou.

Agenda

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Corinthians, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quinto colocado na tabela, com 45 pontos. Já o Timão ocupa a 14ª posição, com 32.