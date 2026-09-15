Canobbio marcou o gol do Fluminense diante do Platense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Canobbio marcou o gol do Fluminense diante do PlatenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 15/09/2026 20:58

Fluminense sofreu, mas garantiu a classificação para a semifinal da Libertadores. Após ser dominado no primeiro tempo, sofrer 2 a 0 e ver a vantagem cair por terra, o Tricolor reagiu no segundo tempo, diminuiu com Canobbio e confirmou a vaga mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Platense, nesta terça-feira (15), em Buenos Aires, na Argentina. Com isso, passou com a vitória por 3 a 2 no placar agregado.

Com o resultado, o Fluminense está na semifinal da Libertadores e aguarda o vencedor do confronto entre LDU, do Equador, e Palmeiras, nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), em Quito. Na ida, o Alviverde venceu por 1 a 0. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Químira Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.

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Fluminense é dominado e vê vantagem acabar

O primeiro tempo em Buenos Aires parecia uma continuidade do segundo tempo no Maracanã. Empurrado pela sua torcida que lotou o Estádio Ciudad de Vicente López, o Platense dominou as ações e pressionou o Fluminense do início ao fim. O time argentino teve 60% de posse de bola e finalizou dez vezes, enquanto o Tricolor das Laranjeiras finalizou apenas três — e nenhuma com perigo.

Nos primeiros 30 minutos, o Platense empilhou chances e deu trabalho para Fábio. O goleiro do Fluminense fez uma grande defesa aos 24 minutos, quando defendeu uma finalização de cabeça de Ignácio Vázquez e ainda evitou o rebote. Pouco depois, aos 29, não conseguiu salvar o chute de Guido Mainero, que contou com um desvio em Hércules para tirar a bola das mãos do camisa 1 tricolor.

O Fluminense, por outro lado, se agarrou na vantagem construída no jogo de ida e não acordou nem mesmo após sofrer o gol. O Tricolor demorou quase dez minutos para passar do meio-campo e só finalizou pela primeira vez aos 21 minutos, em chute de Ganso. Nos acréscimos, o time comandado por Marcão viu Bruno Sepúlveda, de cabeça, subir livre nas costas de Thiago Silva para ampliar.

Canobbio marca e garante classificação



Após perder a vantagem do jogo de ida durante o primeiro tempo, o Fluminense mudou a postura. No início do segundo tempo, o Tricolor teve mais controle da posse de bola e conseguiu equilibrar as ações. Com um pouco mais do domínio das ações, o Time de Guerreiros achou o caminho do gol aos 11 minutos. Em contra-ataque, Hulk encontrou Canobbio, que avançou, driblou a marcação e bateu no canto de Cozzani.

O Fluminense voltou a ter a classificação nas mãos após o gol de Canobbio e esfriou o clima em Buenos Aires. Já sem a mesma intensidade do primeiro tempo, o Platense não conseguiu agredir tanto. Com isso, o jogo ficou muito truncado, com muitas faltas e discussões entre jogadores. Guga e Mainero discutiram após um lance na linha de fundo e, depois, foi a vez de Hulk e Vázquez.

Depois dos 30 minutos do segundo tempo, os times começaram a mudar mais. A entrada dos reservas deu um novo panorama para o jogo e as chances voltaram a aparecer. Hulk teve uma chance dentro da pequena área, mas mandou por cima do gol de Cozzani. Na reta final, o time argentino empilhou escanteios e também teve uma chance clara dentro da área, mas Fábio fez grande defesa, incluindo o rebote.

Platense (ARG) x Fluminense

Libertadores - Jogo de volta das quartas de final

Data: 15/09/2026

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina

Platense (ARG): Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignácio Vázquez, Mateo Mendía e Juan Saborido; Pablo Ferreira, Maximiliano Barrios, Guido Mainero (Juan Gauto) e Bautista Merlini (Franco Zapiola); Nicolás Retamar e Bruno Sepúlveda. Técnica: Martín Palermo

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Renê; Martinelli, Hércules (Otávio) e Paulo Henrique Ganso (Lucho Acosta); Yeferson Soteldo (Kevin Serna), Agustín Canobbio (Guilherme Arana) e Hulk (Rodrigo Castillo). Técnico: Marcão

Gols: Guido Mainero, 29'/1ºT (1-0); Bruno Sepúlveda, 46'/1ºT (2-0); Agustín Canobbio, 11'/2ºT (2-1)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: Juan Sepúlveda (CHI)

Cartões amarelos: Agustín Lagos, Ignácio Vázquez (PLA); Julián Millán, Paulo Henrique Ganso (FLU)

