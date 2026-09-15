Marcão levou o Fluminense à semifinal da Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Marcão levou o Fluminense à semifinal da LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 15/09/2026 21:55 | Atualizado 15/09/2026 22:08

O Fluminense sofreu, mas se classificou à semifinal da Libertadores . Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor foi derrotado pelo Platense por 2 a 1, nesta terça-feira (15), em Buenos Aires, na Argentina, mas assegurou a classificação com a vitória por 3 a 2 no placar agregado. O técnico Marcão reconheceu a superioridade dos argentinos, mas vê aprendizados para a sequência da temporada.

"Tentamos alguns contramovimentos em relação ao jogo do Platense, e em um primeiro momento não conseguimos. No segundo tempo, melhoramos, trocamos um pouco mais de passes, ficou um jogo mais de transição. Sabíamos que corríamos o risco de uma bola aérea ou longa. Isso serve de aprendizado, para que nos próximos jogos a gente possa estar mais perto do que quer fazer do que propriamente jogar o jogo do adversário", disse Marcão.

No primeiro tempo, o Fluminense foi dominado pelo Platense e foi para o intervalo perdendo por 2 a 0. Sem a vantagem do jogo de ida, o Tricolor precisou mudar a postura na etapa final. O time comandado por Marcão conseguiu ter mais controle e chegou ao gol salvador com Canobbio, aos 11 minutos. Depois, o Time de Guerreiros resistiu e confirmou a classificação.

Com o resultado, o Fluminense está na semifinal da Libertadores e aguarda o vencedor do confronto entre LDU, do Equador, e Palmeiras, nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), em Quito. Na ida, o Alviverde venceu por 1 a 0. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Químira Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.