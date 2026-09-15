Jogo do Fluminense na Argentina terminou em confusão - Reprodução

Jogo do Fluminense na Argentina terminou em confusão Reprodução

Publicado 15/09/2026 21:35 | Atualizado 16/09/2026 10:25

A festa do Fluminense na Argentina durou pouco tempo e deu lugar à cenas de violência. Mais uma vez os argentinos mostraram que não sabem perder e protagonizaram mais um vexame. Após o jogo, torcedores do Platense invadiram o campo, foram em direção da torcida visitante, arremessaram objetos e roubaram uma faixa de uma organizada.

A comemoração do Fluminense após a classificação à semifinal da Libertadores gerou incômodo nos argentinos. Durante a festa dos jogadores com a torcida, uma confusão começou após um membro do Platense tentar agredir o lateral-direito Guga. Na discussão, Freytes foi defender o companheiro e levou um soco.

O centroavante Rodrigo Castillo também apareceu com sangue no supercílio do olho direito, mas disse que o machucado não aconteceu na confusão. Segundo ele, houve um lance durante a partida em que levou a pior.



Castillo foi agredido e ficou sangrando após a vitória do Fluminense Reprodução

Depois disso, a torcida do Platense mais perto do setor visitante invadiu o gramado para roubar uma faixa de uma organizada do Fluminense. A confusão, então, ficou generalizada. Torcedores do time argentino que usavam balaclava para esconder o rosto invadiram o campo e iniciaram confronto com os tricolores e a polícia. Objetos como cadeiras foram arremessados. A confusão, no entanto, foi controlada.

Dentro de campo, o Fluminense sofreu e perdeu para o Platense por 2 a 1, nesta terça-feira (15), no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final, mas garantiu vaga na semifinal da Libertadores. Na partida de ida, o Tricolor venceu por 2 a 0, no Maracanã, e conseguiu a classificação com a vitória por 3 a 2 no placar agregado.