Jogo do Fluminense na Argentina terminou em confusão Reprodução
Partida do Fluminense termina com invasão, e jogador agredido
Torcida do Platense invadiu o gramado, roubou faixa dos torcedores do Fluminense e lançou objetos na direção dos visitantes
Thiago Silva admite má atuação do Fluminense, mas exalta classificação
Tricolor avançou à semifinal da Libertadores mesmo com a derrota para o Platense (ARG); zagueiro fez questão de elogiar o elenco
Herói do Fluminense, Canobbio destaca mudança de postura e celebra vaga
Atacante uruguaio marcou o gol que garantiu a classificação do Tricolor das Laranjeiras à semifinal da Libertadores de 2026
Marcão reconhece dificuldades e vê lições em classificação do Fluminense
Tricolor sofreu 2 a 0 no primeiro tempo e perdeu a vantagem do jogo de ida, mas reagiu na etapa final e conseguiu a vaga na semifinal
Partida do Fluminense termina com invasão, e jogador agredido
Torcida do Platense invadiu o gramado, roubou faixa dos torcedores do Fluminense e lançou objetos na direção dos visitantes
Fluminense sofre, mas elimina Platense e vai à semifinal da Libertadores
Tricolor é dominado no primeiro tempo, sofre 2 a 0 e vê a vantagem ir para o espaço, mas marca na etapa final com Canobbio e resiste
Julgamento de agressão a torcedor do Fluminense volta a ser adiado
Pedro Scudieri, vítima de episódio apelidado como 'caso Scudi', foi atacado por membros de uma torcida organizada do Vasco em 2017
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.