Pedro Scudieri, torcedor do FluminenseReprodução
Julgamento de agressão a torcedor do Fluminense volta a ser adiado
Pedro Scudieri, vítima de episódio apelidado como 'caso Scudi', foi atacado por membros de uma torcida organizada do Vasco em 2017
Torcedores celebram convocação de Martinelli: 'Muito merecido'
Meio-campista do Fluminense foi convocado após João Pedro sofrer lesão; ausência do atleta na lista original já havia causado incomôdo
Platense repudia violência após confusão em jogo com o Fluminense
Clube argentino também promete apurar e punir os envolvidos, assim como parabeniza o Tricolor pela classificação na Libertadores
Castillo tem esperança por mais chances no Fluminense: ‘Trabalho duro’
Centroavante, que custou caro aos cofres do clube carioca, chegou em março deste ano e ainda não correspondeu às expectativas
Fluminense ganha respiro financeiro com premiação da Libertadores
Classificação à semifinal da competição continental garante valor milionário, e Tricolor ainda pode ganhar quase R$ 130 milhões
Guga explica motivo para confusão após Platense x Fluminense
Reação de lateral com a classificação para a semifinal da Libertadores foi um dos motivos para a irritação dos argentinos
Thiago Silva admite má atuação do Fluminense, mas exalta classificação
Tricolor avançou à semifinal da Libertadores mesmo com a derrota para o Platense (ARG); zagueiro fez questão de elogiar o elenco
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