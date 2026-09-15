Pedro Scudieri, torcedor do Fluminense - Reprodução

Pedro Scudieri, torcedor do FluminenseReprodução

Publicado 15/09/2026 20:19

O desfecho do "caso Scudi", referente à agressão do torcedor do Fluminense Pedro Scudieri, foi adiado mais uma vez. Ocorrido em 2017, quando integrantes de uma torcida organizada do Vasco atacaram o jovem tricolor, o episódio teve reabertura no julgamento marcada para esta terça-feira (15). No entanto, devido à ausência das testemunhas da defesa, a audiência foi transferida para novembro, segundo o "ge".

A situação que resultou na agressão a Pedro Scudieri aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2017. Após um clássico entre Fluminense e Vasco, ele estava em um ponto de ônibus quando, de acordo com a denúncia do Ministério Público, torcedores organizados do rival tentaram interceptar carros e, sem sucesso, o agrediram. Três deles foram presos pela Polícia Civil, sob acusação de tentativa de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, impossibilidade de defesa e forma cruel). Depois, responderam em liberdade.

Em julgamento posterior, os três acusados foram absolvidos sob alegação de "insuficiência de provas". Posteriormente, em 2021, a Justiça determinou que o processo recomeçasse do zero. Desde então, a 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio estipulou duas novas datas para o julgamento — 16 de julho e 15 de setembro —, mas nenhuma delas foi atendida.

Os advogados de defesa dos torcedores acusados do Vasco tentou entrar com recurso em 2023, pedindo que a decisão do Júri anterior — que optou pela absolvição — fosse mantida. Porém, o Superior Tribunal de Justiça recusou o pedido, pois relatou que o julgamento inicial não havia contado com a presença de representantes de Pedro Scudieri.

Em 2024, o Tribunal de Justiça do Rio confirmou a anulação do Júri que absolveu os três vascaínos, determinando por consequência que o julgamento fosse reiniciado. Com isso, os torcedores Diego Augusto Carvalho Ribeiro, Diogo Gabriel de Souza e João Victor Correia Giffoni Hygino foram intimados a responder novamente por agressão. Vale lembrar que um quarto homem, acusado, está foragido.