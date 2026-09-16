Rodrigo Castillo em ação pelo Fluminense diante do Platense, na ArgentinaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
O atacante almeja conquistar espaço no Tricolor e reconheceu que a expectativa da torcida era alta, até porque vinha de boas atuações diante do Flamengo, na Recopa Sul-Americana. Ele fez um gol em cada jogo da decisão e foi peça-chave no título do time argentino.
“Obviamente, se um clube investe tanto em um jogador, espera a retribuição. Havia muita expectativa pelo que eu poderia fazer. Eu vinha também de uma série muito boa (contra o Flamengo). Tudo isso gerou expectativa muito alta”, disse o jogador, após a classificação à semifinal da Libertadores.
“A gente quer entrar, logo se adaptar, vir jogando como vinha jogando. Às vezes sai, às vezes não. Sempre estive tranquilo e trabalho duro para quando chegar a ocasião”, complementou.
Momento pode ser decisivo
O centroavante, inclusive, balançou a rede na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no último sábado (12), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, soma quatro gols e uma assistência em 23 partidas pelo Tricolor, dez entre os titulares.
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