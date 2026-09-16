Rodrigo Castillo em ação pelo Fluminense diante do Platense, na Argentina - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rodrigo Castillo em ação pelo Fluminense diante do Platense, na ArgentinaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/09/2026 14:24

Fluminense, Rodrigo Castillo revelou como se sente desde que chegou ao em março deste ano . O centroavante, que foi comprado ao Lanús, da Argentina, por cerca de 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões, à época), não conseguiu se firmar e se tornou uma das últimas opções para o setor ofensivo. Agora, porém, tem esperança de receber mais oportunidades.

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O atacante almeja conquistar espaço no Tricolor e reconheceu que a expectativa da torcida era alta, até porque vinha de boas atuações diante do



“Obviamente, se um clube investe tanto em um jogador, espera a retribuição. Havia muita expectativa pelo que eu poderia fazer. Eu vinha também de uma série muito boa (contra o Flamengo). Tudo isso gerou expectativa muito alta”, disse o jogador, após a



“A gente quer entrar, logo se adaptar, vir jogando como vinha jogando. Às vezes sai, às vezes não. Sempre estive tranquilo e trabalho duro para quando chegar a ocasião”, complementou. O atacante almeja conquistar espaço no Tricolor e reconheceu que a expectativa da torcida era alta, até porque vinha de boas atuações diante do Flamengo , na Recopa Sul-Americana. Ele fez um gol em cada jogo da decisão e foi peça-chave no título do time argentino.“Obviamente, se um clube investe tanto em um jogador, espera a retribuição. Havia muita expectativa pelo que eu poderia fazer. Eu vinha também de uma série muito boa (contra o Flamengo). Tudo isso gerou expectativa muito alta”, disse o jogador, após a classificação à semifinal da Libertadores “A gente quer entrar, logo se adaptar, vir jogando como vinha jogando. Às vezes sai, às vezes não. Sempre estive tranquilo e trabalho duro para quando chegar a ocasião”, complementou.

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Momento pode ser decisivo

Rodrigo Castillo tende a ganhar mais chances no Fluminense devido ao panorama atual do setor ofensivo. Neste momento, é a segunda opção para o ataque, atrás de Hulk. Germán Cano e John Kennedy, que seriam outras possibilidades, estão lesionados.



O centroavante, inclusive, balançou a rede na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no último sábado (12), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, soma quatro gols e uma assistência em 23 partidas pelo Tricolor, dez entre os titulares.

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Agenda

Com a vaga assegurada na Libertadores, o Fluminense iniciará a preparação para enfrentar o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca é o quinto colocado na tabela, com 45 pontos. A equipe paulista é a 13ª, com 32.