Fluminense consegue vaga na semifinal da Libertadores mesmo com derrota para o PlatenseMarcelo Gonçalves/Fluminense
Fluminense ganha respiro financeiro com premiação da Libertadores
Classificação à semifinal da competição continental garante valor milionário, e Tricolor ainda pode ganhar quase R$ 130 milhões
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