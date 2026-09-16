Fluminense consegue vaga na semifinal da Libertadores mesmo com derrota para o Platense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense consegue vaga na semifinal da Libertadores mesmo com derrota para o PlatenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 16/09/2026 12:39

diretoria aposta nas premiações para bater as metas de arrecadação em 2026.

O Fluminense comemorou a vaga na semifinal da Libertadores porque segue vivo na disputa pelo título e também pelo dinheiro que vai receber. Em situação financeira delicada, já que não conseguiu fazer grandes vendas nesta temporada e gastou muito, aem 2026.

Por avançar para a semifinal da competição continental, o Tricolor ganhou mais 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 11,8 milhões). E agora, tem a possibilidade de garantir ao menos 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões) caso se garanta na decisão.



Esse valor é o quanto o vice terá direito. Já o campeão da Libertadores de 2026 embolsará 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões), que seria muito importante para as finanças do Fluminense nesta temporada apertada.

Sem falar na possibilidade de garantir vaga no próximo Mundial de Clubes da Fifa, em 2029, o que representaria muito dinheiro apenas pela participação. Isso aconteceu em 2025, ano de maior arrecadação do clube.

Quanto o Fluminense ganhou de premiação na Libertadores



Ao todo, o Tricolor soma 6,3 milhões de dólares (R$ 32,4 milhões) pela participação na edição de 2026. Essa quantia, entretanto, poderia ser maior, caso tivesse feito uma fase de grupos melhor.



Afinal, a Conmebol premiou cada vitória com 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão). Só que o Fluminense só venceu duas vezes no Grupo C (Bolívar, da Bolívia, e La Guaira, da Venezuela, nas duas últimas rodadas) e levou 680 mil dólares (R$ 3,4 milhões).



Quando é a semifinal



Classificado, o Fluminense voltará a jogar na Libertadores entre os dias 13 e 15 de outubro, quando acontece o jogo de ida, no Maracanã. Já a volta será entre 20 e 22 de outubro, ainda sem local definido.



Isso porque o adversário na semifinal sai nesta quarta-feira (16), do confronto entre LDU e Palmeiras, às 19h (de Brasília). Após vencer em São Paulo por 1 a 0, o Alviverde joga por um empate na altitude de Quito.



Próximos jogos do Fluminense



- Corinthians x Fluminense: domingo (20) às 16h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão



- Fluminense x Coritiba: dia 8 de outubro às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão



- Flamengo x Fluminense: dia 11 de outubro às 17h30, no Maracanã, pelo Brasileirão