Durante confusão entre as delegações de Fluminense e Platense, torcedores da equipe argentina invadiram o campo - Luis Robayo / AFP

Durante confusão entre as delegações de Fluminense e Platense, torcedores da equipe argentina invadiram o campoLuis Robayo / AFP

Publicado 16/09/2026 10:59

pose de Guga a pedido de um fotógrafo argentino foi o motivo que desencadeou Umafoi o motivo que desencadeou a confusão no fim do jogo da classificação do Fluminense na Libertadores. O próprio lateral-direito revelou detalhes do que aconteceu antes de Freytes ser agredido por membros da delegação do Platense, eliminado mesmo ao vencer por 2 a 1

“Na verdade, um fotógrafo daqui (da Argentina) pediu para eu fazer uma foto vibrando. Eu vi que a gente estava perto do Platense. Eu pedi para sair de perto, para justamente evitar confusão. Quando eu estava voltando, eles arrumaram confusão, falaram que eu estava desrespeitando, que eu estava vibrando na cara deles, só que não", contou na zona mista.



Guga lamentou o ocorrido, mas disse entender a raiva dos argentinos.



"Mas eles tentaram de alguma forma… Claro, estavam desclassificados, de cabeça quente. Isso é Libertadores”.



O que aconteceu na confusão



Durante a festa dos jogadores com a torcida tricolor, a confusão começou após um membro do Platense tentar agredir Guga. Na discussão, Freytes tentou defender o companheiro e levou um soco.



Rodrigo Castillo também apareceu com sangue no supercílio do olho direito, mas disse que o machucado não aconteceu na confusão. Segundo ele, houve um lance durante a partida em que levou a pior.



Diante da briga, torcedores do Platense que estavam mais perto do setor visitante invadiram o gramado e foram em direção à torcida do Fluminense, para roubar uma faixa de uma organizada.



A confusão, então, foi generalizada. Houve confronto com a polícia e vários objetos, inclusive cadeiras, foram arremessados. Foram necessários cerca de cinco minutos para acalmar os ânimos.



À espera do adversário da semifinal



Classificado, o Fluminense ficará de olho em outro confronto das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (16). LDU e Palmeiras disputam a vaga para enfrentar o Tricolor na próxima fase.



Após vencer em São Paulo por 1 a 0, o Alviverde joga por um empate na altitude de Quito. Os jogos da semifinal da competição serão entre 13 e 15 de outubro (ida) e entre 20 e 22 de outubro (volta).



Próximos jogos do Fluminense



- Corinthians x Fluminense: domingo (20) às 16h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão

- Fluminense x Coritiba: dia 8 de outubro às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão



- Flamengo x Fluminense: dia 11 de outubro às 17h30, no Maracanã, pelo Brasileirão