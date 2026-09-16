Canobbio abraçado a Germán Cano - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Canobbio abraçado a Germán Cano Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/09/2026 18:40

A classificação para a semifinal da Libertadores teve gosto de redenção para Agustín Canobbio . Herói da vaga ao anotar o gol que deu ao Tricolor a vantagem no agregado contra o Platense viu sua história na competição sul-americana se reescrita no mesmo país em que quase viu tudo a perder.

Na partida em que valeu a classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores, Canobbio deixou o Tricolor em situação desconfortável contra o Independiente Rivadavia. O uruguaio foi expulso aos 11 minutos do segundo tempo, enquanto a partida estava empatada.

Na ocasião, o Fluminense conseguiu abrir o placar, mesmo com um a menos, levou o empate nos acréscimos em pênalti duvidoso assinalado pela arbitragem, mas garantiu a classificação nas cobranças de penalidades quando brilhou a estrela de Fábio.

Suspenso pelo cartão vermelho, Canobbio não participou do jogo de ida no Maracanã, quando o Fluminense bateu o Platense por 2 a 0, mas pode entrar em campo para mudar sua história na Libertadores contra o Platense.

O uruguaio foi o grande destaque do Fluminense em toda a partida. O Tricolor, que não teve uma boa atuação contou com o esforço e o bom nível ofensivo do atacante que criou as principais oportunidades do Tricolor no duelo contra o Platense.

Coube a ele o lance decisivo que valeu a vaga. Quase no mesmo tempo em que foi expulso contra o Rivadavia, desta vez aos 12 minutos, Canobbio recebeu de Hulk, depois de contra-ataque puxado, cortou a defesa do Platense, e finalizou sem chances de defesa para o goleiro, dando ao torcedor tricolor o alívio que valeu a classificação para a semifinal da Libertadores.

O gol foi o segundo de Canobbio pelo Fluminense na Libertadores. O primeiro havia sido no Maracanã na vitória por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira no jogo sofrido, que com a vitória do Rivadavia sobre o Bolívar, em La Paz, acabou selando a classificação improvável do clube das Laranjeiras para as oitavas de final da competição.