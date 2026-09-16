Martinelli em ação durante jogo do Fluminense, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense F.C.
Martinelli é o quarto da 'Geração de Ouro' de Xerém na Seleção
Volante do Fluminense foi convocado para os amistosos contra a Austrália e Índia, entre o fim de setembro e início de outubro
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Torcedores celebram convocação de Martinelli: 'Muito merecido'
Meio-campista do Fluminense foi convocado após João Pedro sofrer lesão; ausência do atleta na lista original já havia causado incomôdo
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Castillo tem esperança por mais chances no Fluminense: ‘Trabalho duro’
Centroavante, que custou caro aos cofres do clube carioca, chegou em março deste ano e ainda não correspondeu às expectativas
Fluminense ganha respiro financeiro com premiação da Libertadores
Classificação à semifinal da competição continental garante valor milionário, e Tricolor ainda pode ganhar quase R$ 130 milhões
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Reação de lateral com a classificação para a semifinal da Libertadores foi um dos motivos para a irritação dos argentinos
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