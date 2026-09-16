Martinelli em ação durante jogo do Fluminense, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Martinelli em ação durante jogo do Fluminense, no MaracanãMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 16/09/2026 18:00 | Atualizado 16/09/2026 18:05

A "Geração de Ouro" de Xerém, como ficou conhecida a safra de jogadores nascidos entre 2001 e 2002, se destacou na categoria sub-17, em 2018. Na época, o Fluminense conquistou o título carioca e foi vice-campeão Copa do Brasil e da Taça BH. Do time base, quatro nomes já chegaram na Seleção: André, Martinelli, Luiz Henrique e João Pedro.



O volante André foi o primeiro convocado, no dia 3 de março de 2023, para os amistosos contra Marrocos. Depois, foi a vez do atacante João Pedro, que foi convocado por Fernando Diniz, no dia 6 de novembro, para os jogos das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina. Por fim, Luiz Henrique foi convocado por Dorival Junior para os duelos contra Equador e Paraguai, nas Eliminatórias.

Convocado para os amistosos contra Austrália e Índia, Martinelli já estava no radar do técnico Carlo Ancelotti e integrou a pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano, inclusive, marcou presença em jogos do Fluminense para acompanhar o volante. A ausência do jogador na lista inicial para a primeira convocação do ciclo da Copa de 2030 surpreendeu.

Revelado pelo Fluminense, Martinelli tem 333 jogos e é o jogador formado em Xerém com mais jogos no profissional na história do clube. Desde a saída de André em 2024, o volante se consolidou como um dos pilares do meio-campo, além de ter se tornado uma das lideranças do elenco mesmo com 24 anos. Em 2026, soma 37 jogos, um gol e quatro assistências.