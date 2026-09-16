Martinelli em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Martinelli em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/09/2026 13:44 | Atualizado 16/09/2026 14:33





A convocação foi anunciada nesta quarta-feira (16), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador será integrado ao grupo que enfrentará Austrália e Índia durante a próxima Data Fifa. Martinelli, do Fluminense , foi chamado por Carlo Ancelotti para os próximos compromissos da seleção brasileira. O meio-campista ocupará a vaga de João Pedro, do Chelsea, que foi cortado após sofrer uma lesão.A convocação foi anunciada nesta quarta-feira (16), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador será integrado ao grupo que enfrentará Austrália e Índia durante a próxima Data Fifa.

Aos 24 anos, Martinelli terá sua primeira oportunidade na Seleção. Formado em Xerém, ele chegou à equipe principal em 2020 e ganhou destaque ao longo das últimas temporadas. Em fevereiro, estendeu seu vínculo até dezembro de 2030.

O volante também já ultrapassou a marca de 300 partidas pelo Tricolor, além de ser o atleta formado nas categorias de base com mais aparições entre os profissionais do clube.

Lesão de João Pedro

João Pedro sofreu uma lesão no joelho durante a partida do Chelsea contra o Hull City, no último sábado (12), pelo Campeonato Inglês. O atacante se machucou após uma disputa pelo alto, mas permaneceu em campo e chegou a marcar um gol. Depois do jogo, as dores continuaram, e ele passou por exames médicos.

O primeiro duelo será no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, enquanto o segundo está marcado para 29 de setembro, no Suncorp Stadium, em Brisbane. Depois, a equipe brasileira terá a Índia pela frente em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

Confira a lista dos convocados

Goleiros

Hugo Souza - Corinthians

Pedro Morisco - Coritiba

Otávio - Cruzeiro

Defensores

Arthur Dias - Athletico-PR

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Magalhães - Arsenal

Jair - Nottingham Forest

Marquinhos - PSG

Matheuzinho - Corinthians

Mauro Júnior - PSV

Vitor Reis - Manchester City

Wesley - Roma



Meio-campistas

Andrey Santos - Manchester United

Breno Bidon - Corinthians

Bruno Guimarães - Arsenal

Danilo - Botafogo

Douglas Luiz - Juventus

Gabriel Bontempo - Santos

Martinelli - Fluminense

Atacantes

Endrick - Real Madrid

Estêvão - Chelsea

Pedro - Flamengo

Raphinha - Barcelona

Rayan - Bournemouth

Samuel Lino - Flamengo

Vini Jr - Real Madrid

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato