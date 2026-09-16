Martinelli em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

B
Bernardo Fonseca
Martinelli, do Fluminense, foi chamado por Carlo Ancelotti para os próximos compromissos da seleção brasileira. O meio-campista ocupará a vaga de João Pedro, do Chelsea, que foi cortado após sofrer uma lesão.

A convocação foi anunciada nesta quarta-feira (16), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador será integrado ao grupo que enfrentará Austrália e Índia durante a próxima Data Fifa.
Leia mais: De olho na Copa, Seleção feminina fará amistosos com Argentina e Japão
Aos 24 anos, Martinelli terá sua primeira oportunidade na Seleção. Formado em Xerém, ele chegou à equipe principal em 2020 e ganhou destaque ao longo das últimas temporadas. Em fevereiro, estendeu seu vínculo até dezembro de 2030.
O volante também já ultrapassou a marca de 300 partidas pelo Tricolor, além de ser o atleta formado nas categorias de base com mais aparições entre os profissionais do clube. 

Lesão de João Pedro

João Pedro sofreu uma lesão no joelho durante a partida do Chelsea contra o Hull City, no último sábado (12), pelo Campeonato Inglês. O atacante se machucou após uma disputa pelo alto, mas permaneceu em campo e chegou a marcar um gol. Depois do jogo, as dores continuaram, e ele passou por exames médicos.
A lista, anunciada por Ancelotti na quarta-feira passada (9), é a primeira desde a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará a Austrália em duas oportunidades.
Leia mais: Fluminense ganha respiro financeiro com premiação da Libertadores
O primeiro duelo será no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, enquanto o segundo está marcado para 29 de setembro, no Suncorp Stadium, em Brisbane. Depois, a equipe brasileira terá a Índia pela frente em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. 

Confira a lista dos convocados

Goleiros
Hugo Souza - Corinthians
Pedro Morisco - Coritiba
Otávio - Cruzeiro
Defensores
Arthur Dias - Athletico-PR
Douglas Santos - Zenit
Gabriel Magalhães - Arsenal
Jair - Nottingham Forest
Marquinhos - PSG
Matheuzinho - Corinthians
Mauro Júnior - PSV
Vitor Reis - Manchester City
Wesley - Roma

Meio-campistas
Andrey Santos - Manchester United
Breno Bidon - Corinthians
Bruno Guimarães - Arsenal
Danilo - Botafogo
Douglas Luiz - Juventus
Gabriel Bontempo - Santos
Martinelli - Fluminense
Atacantes
Endrick - Real Madrid
Estêvão - Chelsea
Pedro - Flamengo
Raphinha - Barcelona
Rayan - Bournemouth
Samuel Lino - Flamengo
Vini Jr - Real Madrid
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato
fotogaleria
Martinelli em ação pelo Fluminense
Martinelli foi convocado para defender a seleção brasileira