Martinelli, do Fluminense, foi chamado por Carlo Ancelotti para os próximos compromissos da seleção brasileira. O meio-campista ocupará a vaga de João Pedro, do Chelsea, que foi cortado após sofrer uma lesão.
A convocação foi anunciada nesta quarta-feira (16), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador será integrado ao grupo que enfrentará Austrália e Índia durante a próxima Data Fifa.
Aos 24 anos, Martinelli terá sua primeira oportunidade na Seleção. Formado em Xerém, ele chegou à equipe principal em 2020 e ganhou destaque ao longo das últimas temporadas. Em fevereiro, estendeu seu vínculo até dezembro de 2030.
O volante também já ultrapassou a marca de 300 partidas pelo Tricolor, além de ser o atleta formado nas categorias de base com mais aparições entre os profissionais do clube.
Lesão de João Pedro
João Pedro sofreu uma lesão no joelho durante a partida do Chelsea contra o Hull City, no último sábado (12), pelo Campeonato Inglês. O atacante se machucou após uma disputa pelo alto, mas permaneceu em campo e chegou a marcar um gol. Depois do jogo, as dores continuaram, e ele passou por exames médicos.
O primeiro duelo será no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, enquanto o segundo está marcado para 29 de setembro, no Suncorp Stadium, em Brisbane. Depois, a equipe brasileira terá a Índia pela frente em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
Confira a lista dos convocados
Goleiros Hugo Souza - Corinthians Pedro Morisco - Coritiba Otávio - Cruzeiro
Defensores Arthur Dias - Athletico-PR Douglas Santos - Zenit Gabriel Magalhães - Arsenal Jair - Nottingham Forest Marquinhos - PSG Matheuzinho - Corinthians Mauro Júnior - PSV Vitor Reis - Manchester City Wesley - Roma
Meio-campistas Andrey Santos - Manchester United Breno Bidon - Corinthians Bruno Guimarães - Arsenal Danilo - Botafogo Douglas Luiz - Juventus Gabriel Bontempo - Santos Martinelli - Fluminense
Atacantes Endrick - Real Madrid Estêvão - Chelsea Pedro - Flamengo Raphinha - Barcelona Rayan - Bournemouth Samuel Lino - Flamengo Vini Jr - Real Madrid
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato
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