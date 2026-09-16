Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - Lívia Villas Boas / CBF

Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira femininaLívia Villas Boas / CBF

Publicado 16/09/2026 11:49

Com o foco na preparação da equipe para a disputa da Copa do Mundo feminina no ano que vem, a seleção brasileira anunciou na manhã desta quarta-feira (16) a programação de quatro amistosos para este fim de ano. O Brasil vai enfrentar a Argentina em duas datas de outubro e volta a entrar em ação entre o final de novembro e início de dezembro com mais dois compromissos diante do Japão.

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Os quatro confrontos têm datas e locais definidos. Os duelos diante da equipe sul-americana serão realizados nos dias 10 e 13, no mês que vem, no Beira Rio, em Porto Alegre. Já diante da seleção japonesa, a delegação nacional vai cruzar o mundo. Assim, as brasileiras vão atuar no dia 29 de novembro em Hiroshima e depois finalizam a preparação com a última partida amistosa em Okayama, em 5 de dezembro.



Os duelos serão os últimos testes da equipe do treinador Arthur Elias neste ano de 2026. A convocação para a primeira etapa da Data Fifa de outubro está marcada para acontecer no próximo dia 22 de setembro, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio. Os quatro confrontos têm datas e locais definidos. Os duelos diante da equipe sul-americana serão realizados nos dias 10 e 13, no mês que vem, no Beira Rio, em Porto Alegre. Já diante da seleção japonesa, a delegação nacional vai cruzar o mundo. Assim, as brasileiras vão atuar no dia 29 de novembro em Hiroshima e depois finalizam a preparação com a última partida amistosa em Okayama, em 5 de dezembro.Os duelos serão os últimos testes da equipe do treinador Arthur Elias neste ano de 2026. A convocação para a primeira etapa da Data Fifa de outubro está marcada para acontecer no próximo dia 22 de setembro, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio.

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O treinador da equipe nacional celebrou o fato de ter testes contra equipes de diferentes estilos visando o mundial de seleções do ano que vem. Segundo ele, a oportunidade vai ser valiosa.



"Temos a oportunidade de encerrarmos o ano com duas Datas Fifa contra seleções bastante distintas. A Argentina teve um grande desempenho nas eliminatórias e na Copa América. É uma seleção que evoluiu muito. E a seleção japonesa é uma das favoritas para a Copa e sempre um confronto muito difícil pela qualidade das suas jogadoras e sua velocidade de jogo", disse. O treinador da equipe nacional celebrou o fato de ter testes contra equipes de diferentes estilos visando o mundial de seleções do ano que vem. Segundo ele, a oportunidade vai ser valiosa."Temos a oportunidade de encerrarmos o ano com duas Datas Fifa contra seleções bastante distintas. A Argentina teve um grande desempenho nas eliminatórias e na Copa América. É uma seleção que evoluiu muito. E a seleção japonesa é uma das favoritas para a Copa e sempre um confronto muito difícil pela qualidade das suas jogadoras e sua velocidade de jogo", disse.