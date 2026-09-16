Varela e Arrascaeta foram convocados para a seleção uruguaia na próxima Data Fifa. - Divulgação / Uruguai

Varela e Arrascaeta foram convocados para a seleção uruguaia na próxima Data Fifa.Divulgação / Uruguai

Publicado 16/09/2026 20:02

Flamengo no duelo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, no dia 8 de outubro. O Uruguai anunciou nesta quarta-feira (16) a convocação da seleção para a próxima Data Fifa. Na lista de Diego Forlán estão os nomes de Giorgian Arrascaeta e Guillermo Varela, que podem desfalcar ono duelo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, no dia 8 de outubro.

A seleção uruguaia enfrenta o Japão no dia 24, a Coreia do Sul no dia 28 e a Índia em 6 de outubro. Todos os jogos acontecerão na Ásia. O desfalque da dupla uruguaia pode ocorrer, principalmente, pelo curto intervalo entre o último amistoso e a retomada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, uma das ausências da lista é a de Nicolás De La Cruz. O meio-campista havia disputado o Mundial com a Albiceleste em 2026 e atuou nas três partidas da fase de grupos contra Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.

O Flamengo acumula quatro jogadores convocados para representar suas seleções. Além da dupla uruguaia, Pedro e Samuel Lino foram chamados por Carlo Ancelotti para os amistosos com Austrália e Índia. No caso dos brasileiros, o último compromisso será no dia 3 de outubro, podendo retornar antes do duelo contra o Santos.

Momento de Varela e Arrascaeta na temporada

Arrascaeta é titular absoluto do Flamengo e visto como um dos pilares do meio-campo na equipe de Leonardo Jardim. O uruguaio recentemente foi importante para a classificação para as quartas de final da Libertadores, anotando um gol no jogo de volta contra o Cruzeiro. Em 2026, atuou em 33 jogos, sendo 24 como titular, e balançou as redes em oito oportunidades, além de distribuir cinco assistências.

Já Varela, por sua vez, vem disputando posição jogo a jogo com Emerson Royal. Desde a retomada da Copa do Mundo, o técnico Leonardo Jardim vem propondo um rodízio entre os laterais no Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, disputou 30 jogos, sendo 21 como titular, e anotou três assistências.

Qual o próximo compromisso do Flamengo?

O Flamengo retorna a campo nesta quarta-feira (16), em jogo válido pela partida de volta da Libertadores, contra o Independiente del Valle (EQU). O confronto será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza