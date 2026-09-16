Varela e Arrascaeta foram convocados para a seleção uruguaia na próxima Data Fifa.Divulgação / Uruguai
Arrascaeta e Varela são convocados e podem desfalcar o Flamengo
Dupla foi chamada para três amistosos na Ásia e tem chance de ficar fora do duelo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro
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