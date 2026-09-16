Leonardo Jardim tenta levar o Flamengo à semifinal da Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim tenta levar o Flamengo à semifinal da LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/09/2026 15:50

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo está a 90 minutos de garantir um lugar entre os quatro melhores da competição continental pela oitava vez na história. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, na altitude de Quito, o Rubro-Negro recebe o Independiente del Valle, do Equador, nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta, e defende uma invencibilidade de 18 anos.

O Flamengo não sofre uma virada como mandante após vencer o jogo de ida por dois gols de diferença há 18 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2008, quando venceu o América do México por 4 a 2, no Azteca, e perdeu por 3 a 0, no Maracanã, e foi eliminado. Desde então, foram três ocasiões em que o Rubro-Negro venceu por dois gols de diferença fora de casa e confirmou a classificação jogando em casa.

Em 2021, o Flamengo venceu o Olimpia por 4 a 1, no Paraguai, e confirmou a classificação com a goleada por 5 a 0, no Mané Garrincha. Já em 2022, superou o Corinthians (2 a 0) e Velez Sarsfield (4 a 0) longe de seus domínios e assegurou a vaga nas fases seguintes com novas vitórias no Maracanã. Houve ainda outras três ocasiões que o Rubro-Negro abriu vantagem de dois gols como mandante na ida e se classificou fora.

Na história da Libertadores, o Flamengo já disputou dez jogos eliminatórios como mandante na partida de volta (considerando todos os cenários). O histórico é positivo: oito vitórias, um empate e uma derrota (para o América do México em 2008). Em sete oportunidades, o Rubro-Negro avançou de fase, enquanto em outras três foi eliminado.

Flamengo tem retrospecto positivo contra equatorianos no Maracanã

O histórico do Flamengo contra os times equatorianos no Maracanã é mais um motivo para os torcedores acreditarem na classificação à semifinal. Na história, o Rubro-Negro disputou 12 jogos oficiais contra equipes equatorianas na Casa do Inesquecível e nunca perdeu. Ao todo, foram 11 vitórias e apenas um empate, com 31 gols marcados e somente quatro sofridos.

O retrospecto considera apenas jogos da Libertadores e Recopa Sul-Americana e não inclui amistosos ou partidas realizadas em outros estádios. Em 2011, por exemplo, o Flamengo venceu o Emelec por 1 a 0, mas o jogo foi no Nilton Santos. A sequência começou a vitória sobre o próprio Emelec no Maracanã, em 2014. Posteriormente, o mesmo time equatoriano foi derrotado em 2018 e 2019.

Já a LDU foi a única que evitou a derrota. Em 2021, o time equatoriano empatou por 2 a 2. Dois anos antes, perdeu para o Flamengo por 3 a 1. No ano passado, as equipes se reencontraram no Maracanã, com vitória do Rubro-Negro por 2 a 0, com gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo. O Flamengo terminou campeão na sequência da competição.

Por fim, o Independiente del Valle nunca venceu o Flamengo no Maracanã. Adversário das quartas de final, o time equatoriano sequer marcou um gol contra o Rubro-Negro no estádio. Ou seja, o histórico prova que os equatorianos vão ter que contrariar tudo para superar os cariocas. A tendência, no entanto, é que o favoritismo rubro-negro seja confirmado.