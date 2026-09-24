Ronaldo Angelim, em postagem desta quinta-feira (24)Reprodução / Instagram
Angelim cita ajuda da torcida e ídolos do Flamengo em time feminino
Ex-zagueiro do Rubro-Negro é dono de um clube de futebol no Ceará e tem usado investimentos para aprimorar a infraestrutura da equipe
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