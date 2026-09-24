Ronaldo Angelim, em postagem desta quinta-feira (24) - Reprodução / Instagram

Ronaldo Angelim, em postagem desta quinta-feira (24)Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2026 17:36

Ídolo do Flamengo , Ronaldo Angelim é dono do R4, time que retornará à primeira divisão do Campeonato Cearense Feminino em 2026. O ex-zagueiro afirmou nas redes sociais que já gastou mais de R$ 1,5 milhão no projeto e destacou que recebe ajuda da torcida do Rubro-Negro, quando promove rifas, além de outras figuras marcantes da história do clube, como Zico e Adriano Imperador.

"Como meu projeto é 100% legalizado, alguém dá alguma ajuda? Dá nada. Quem ajuda? A torcida do Flamengo quando eu faço uma rifa. Zico quando vem em Juazeiro, Adriano Imperador... Meus amigos. Eles que me ajudaram a fazer isso aqui", disse, em postagem desta quinta-feira (24).

Angelim está utilizando os valores para construir campos de futebol e outras obras relacionadas à infraestrutura do R4. O ex-jogador deu mais detalhes sobre os investimentos feitos até agora.

"Eu digo até quanto eu arrecadei: no primeiro evento arrecadei R$ 120 mil, só deu para fazer os muros aqui. No outro só arrecadei R$ 20 mil. Mas já gastei mais de R$ 1,5 milhão aqui do meu bolso, para fazer aqui umas coisas para o futebol feminino, que não é ajudado por ninguém. Logo, logo, vou ter o masculino", ressaltou. O Campeonato Cearense Feminino começa no próximo dia 10 de outubro.

Angelim com a mão na massa

Ronaldo Angelim frequentemente publica em suas redes sociais vídeos mostrando o seu trabalho para melhorar a estrutura do R4, fundado pelo próprio jogador em 2010. O ex-atleta constantemente realiza campanhas para arrecadar fundos e seguir oferecendo melhorias à sua equipe.

"Eu sou doido? Fazer um campo aqui só eu mesmo. Ainda mais futebol feminino, né? Mas vocês merecem o mesmo respeito que os homens merecem. Aqui eu estou mostrando o que a patrol [máquina usada para nivelar terrenos] começou", disse, em um vídeo publicado em junho de 2025.

Ídolo eterno

Atualmente com 50 anos, o ex-zagueiro chegou ao Flamengo em 2006 e fez parte do time que conquistou a Copa do Brasil daquele ano. No entanto, sua consagração máxima viria no jogo decisivo do Campeonato Brasileiro 2009, quando marcou o gol do título contra o Grêmio, no Maracanã.

Com a camisa rubro-negra, ele também levantou os troféus dos Campeonatos Cariocas 2007, 2008, 2009 e 2011.