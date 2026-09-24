O Flamengo será um dos participantes da Messi Cup 2026, torneio sub-16 organizado pelo astro argentino que será realizado entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro em Miami, Estados Unidos. Além do Rubro-Negro, o Palmeiras também foi convidado para a competição – as equipes serão as duas representantes brasileiras no campeonato amistoso.
As redes sociais do torneio divulgaram os participantes e mais detalhes da disputa. "Mais que um torneio, a Messi Cup está desenhada para inspirar a próxima geração e mostrar a paixão, o talento e os valores que fazem com que este esporte seja verdadeiramente global", aponta o comunicado.
A lista de times que vão brigar pela taça conta com gigantes europeus, como Barcelona, Manchester City, Arsenal e Inter de Milão. Boca Juniors, River Plate, Independiente del Valle e Newell’s Old Boys, o time onde Messi jogou nas categorias de base, também representam o futebol sul-americano. Esta será a segunda edição da Messi Cup, que estreou em 2025, na ocasião com apenas oito equipes.
-Ajax (Holanda) -Arsenal (Inglaterra) -Atlético de Madrid (Espanha) -Barcelona (Espanha) -Benfica (Portugal) -Boca Juniors (Argentina) -Chelsea (Inglaterra) -Flamengo (Brasil) -Independiente del Valle (Equador) -Inter de Milão (Itália) -Inter Miami (Estados Unidos) -Manchester City (Inglaterra) -Newell’s Old Boys (Argentina) -Palmeiras (Brasil) -River Plate (Argentina) -UÈ Cornella (Espanha)
Confira a situação do sub-16 do Flamengo
Recentemente, a categoria sub-16 do Flamengo conquistou a Soccer Cup em cima do Vasco, no último dia 25 de julho, em decisão disputada no Estádio Claudio Moacyr de Azevedo, o Moacyrzão, em Macaé. Depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal, o Rubro-Negro venceu o rival nas cobranças de pênaltis por 4 a 1.
O gol flamenguista foi marcado por Léo, que bateu de primeira ao receber cruzamento de Ricardo Pietro. Nas penalidades, Léo, Nathan, Marcos Pierre e Samuel fizeram os gols e o goleiro Alessandro Alan ainda agarrou uma batida.
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