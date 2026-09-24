Messi é o organizador do torneio que vai para a sua segunda edição - Divulgação / Lionel Messi

Messi é o organizador do torneio que vai para a sua segunda ediçãoDivulgação / Lionel Messi

Publicado 24/09/2026 12:11

O Flamengo será um dos participantes da Messi Cup 2026, torneio sub-16 organizado pelo astro argentino que será realizado entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro em Miami, Estados Unidos. Além do Rubro-Negro, o Palmeiras também foi convidado para a competição – as equipes serão as duas representantes brasileiras no campeonato amistoso.

As redes sociais do torneio divulgaram os participantes e mais detalhes da disputa. "Mais que um torneio, a Messi Cup está desenhada para inspirar a próxima geração e mostrar a paixão, o talento e os valores que fazem com que este esporte seja verdadeiramente global", aponta o comunicado.

A lista de times que vão brigar pela taça conta com gigantes europeus, como Barcelona, Manchester City, Arsenal e Inter de Milão. Boca Juniors, River Plate, Independiente del Valle e Newell’s Old Boys, o time onde Messi jogou nas categorias de base, também representam o futebol sul-americano. Esta será a segunda edição da Messi Cup, que estreou em 2025, na ocasião com apenas oito equipes.

Confira todos os participantes da Messi Cup

-Ajax (Holanda)

-Arsenal (Inglaterra)

-Atlético de Madrid (Espanha)

-Barcelona (Espanha)

-Benfica (Portugal)

-Boca Juniors (Argentina)

-Chelsea (Inglaterra)

-Flamengo (Brasil)

-Independiente del Valle (Equador)

-Inter de Milão (Itália)

-Inter Miami (Estados Unidos)

-Manchester City (Inglaterra)

-Newell’s Old Boys (Argentina)

-Palmeiras (Brasil)

-River Plate (Argentina)

-UÈ Cornella (Espanha)

Confira a situação do sub-16 do Flamengo

Recentemente, a categoria sub-16 do Flamengo conquistou a Soccer Cup em cima do Vasco, no último dia 25 de julho, em decisão disputada no Estádio Claudio Moacyr de Azevedo, o Moacyrzão, em Macaé. Depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal, o Rubro-Negro venceu o rival nas cobranças de pênaltis por 4 a 1.

O gol flamenguista foi marcado por Léo, que bateu de primeira ao receber cruzamento de Ricardo Pietro. Nas penalidades, Léo, Nathan, Marcos Pierre e Samuel fizeram os gols e o goleiro Alessandro Alan ainda agarrou uma batida.