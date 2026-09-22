Petterson, ex-jogador do Flamengo provocando a Ferroviária em partida pela série C do Brasileirão - Reprodução

Petterson, ex-jogador do Flamengo provocando a Ferroviária em partida pela série C do BrasileirãoReprodução

Publicado 22/09/2026 21:33

Ex-jogador do Flamengo , Petterson se tornou o protagonista da derrota do Brusque por 3 a 2 para a Ferroviária, na Série C. Próximo ao apito final, enquanto sua equipe liderava o placar, o atacante fingiu que ia passar a bola e segurou a própria perna, em movimento semelhante ao que inúmeras vezes foi repetido por Deyverson, ex-Palmeiras. Após sua equipe sofrer a virada nos últimos minutos, os adversários devolveram a provocação.

Petterson, ex-Flamengo, tava ganhando o jogo e chutou o vento no fim da partida, depois disso a Ferroviária virou e ainda esculachou ele na comemoração.



Aqui é papo de aposentadoria aos 22 anos mesmo. pic.twitter.com/vN6fNeBfRN — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) September 22, 2026

O momento ocorreu na partida entre Brusque e Ferroviária, válida pela segunda fase da série C do Campeonato Brasileiro. Próximo ao fim da partida, aos 90 minutos da segunda etapa, o Brusque estava na frente do placar, com um 2 a 1, e Petterson decidiu provocar a equipe adversária.

Contudo, o que o atacante não esperava era que a Ferroviária iria conseguer reverter o placar em poucos minutos e terminar aquela partida com a vitória. Marcando aos 92 e 98 minutos, o time paulista conseguiu virar o jogo e em ambos os gols houve provocações ao ex-jogador Rubro-Negro.

No empate, os adversários correram na direção do atleta e esbarraram propositalmente nele com força excessiva. Enquanto, no gol que reverteu o resultado da partida de vez, os jogadores da equipe paulista repetiram o gesto "à lá Deyverson" na comemoração, ironizando a provação precoce do rival.

Por meio da rede social 'X', alguns torcedores reagiram à situação. "Sinceramente... Depois dessa humilhação eu me aposentaria, que marra é essa do jogador para sair provocando antes de acabar?", comentou um deles, indignado com o acontecimento.

Passado da jóia

O ponta-esquerda Petterson fez sua primeira partida pelo Flamengo em 2022, após grande destaque nas categorias de base do clube. Mesmo atuando apenas cinco vezes, no ano seguinte o jogador despertou interesse do Barcelona, que chegou a fazer proposta por ele.

O clube catalão tentou um empréstimo de 10 meses com opção de compra fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões na cotação da época), mas acabou fracassando por conta de uma punição que havia recebido por violar as leis de fair play financeiro da Liga Espanhola.

Depois da proposta, o atacante acabou sendo afastado pelo Flamengo em virtude de uma sequência de casos de indisciplina. Em 2024 ele foi emprestado ao Athletico Paranaense, onde voltou a ter episódios disciplinares.

Posteriormente, continuou sendo emprestado, atuando no Estrela Amadora, de Portugal, no Juventude e no Paysandu, mas sem destaque. No começo deste ano, o Flamengo rescindiu de forma amigável com o atleta, que acabou assinando com o Brusque.