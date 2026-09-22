Rossi tem contrato com o Flamengo até 2027, mas tenta a cidadania brasileira e pode não entrar em nova regra - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi tem contrato com o Flamengo até 2027, mas tenta a cidadania brasileira e pode não entrar em nova regraGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/09/2026 14:54

10 nascidos fora do país, o Rubro-Negro se vê numa situação em que terá de corrigir a rota de reforços a longo prazo, além de precisar administrar o tempo de contrato de quem já está no elenco atual.

O Flamengo foi um dos clubes que votou contra a redução do limite de jogadores estrangeiros relacionados para jogos do Brasileirão, regra sugerida pela CBF e aprovada por maioria. Com, o Rubro-Negro se vê numa situação em que terá de, além de precisar

Afinal, haverá a redução gradativa do limite de estrangeiros, que atualmente é de nove que podem estar na súmula das partidas. Para 2027, serão oito, caindo para sete em 2028 e seis em 2029, até chegar a cinco em 2030, o que é visto pela diretoria como um prejuízo na qualidade e valorização de uma futura liga.



No Flamengo, esses 10 estrangeiros não incluem Jorginho, que é ítalo-brasileiro e não entra nessa conta. E apenas os recém-chegados Joaquín Freitas e Anthony Valencia têm contrato até agosto de 2031.



Todos os outros oito se dividem entre o fim de 2027 e 2029, mas com a possibilidade de ainda renovarem. Isso agora depende de como ficará o planejamento rubro-negro com as novas regras, assim como a possibilidade de chegada de novos reforços.

Saídas mais prováveis

A próxima temporada não chega a ser tão crítica, diante da necessidade de reduzir em dois estrangeiros. Ainda assim, será necessário encontrar interessados para negociar De La Cruz, Saúl e Gonzalo Plata.



O equatoriano já deveria ter sido vendido nesta última janela de transferências, mas o Dínamo de Moscou desistiu da contratação em cima da hora. No caso do uruguaio, a diretoria tentou ao menos emprestá-lo, mas o único interessado foi o Peñarol, que não queria pagar pela negociação.



jogadores valorizados no mercado, como Carrascal, já resolveriam o problema inicial, inclusive permitindo a chegada de mais um estrangeiro. Já o espanhol mostrou insatisfação com as poucas oportunidades e, se continuar assim, deseja buscar novo clube na próxima temporada . Essas possíveis saídas ou até mesmo outras dejá resolveriam o problema inicial, inclusive permitindo a chegada de mais um estrangeiro.

até o fim de 2027, a diretoria terá de tomar uma decisão se renovará os contratos de Rossi e Varela. E essa questão do limite passar a ser de seis nomes em 2028 pode influenciar decisivamente numa decisão pela permanência. Outro ponto importante que pode facilitar o futuro do goleiro é que ele já

a diretoria terá de tomar uma. E essa questão do limite passar a ser de seis nomes em 2028 pode influenciar decisivamente numa decisão pela permanência. Outro ponto importante que pode facilitar o futuro do goleiro é que ele já deu entrada com o pedido para ter a cidadania brasileira e ainda aguarda a burocracia.

Por sua vez, o titular absoluto Arrascaeta tem vínculo até o fim de 2028, quando terá 34 anos. E Pulgar renovou recentemente até dezembro de 2029, quando completará 35 anos.



O tempo de contrato dos estrangeiros do Flamengo



Rossi: 31/12/2027



Varela: 31/12/2027



Saúl: 31/12/2028



Arrascaeta: 31/12/2028



Nico De La Cruz: 31/12/2028



Gonzalo Plata: 28/08/2029



Carrascal: 31/07/2029



Pulgar: 31/12/2029



Joaquín Freitas: 30/08/2031



Valencia: 30/08/2031