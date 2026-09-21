Saúl em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
Saúl desabafa sobre falta de chances e avalia saída do Flamengo
Jogador, de 31 anos, foi titular na vitória sobre o Bragantino, mas afirmou que irá avaliar seu futuro no clube no fim do ano
Flamengo atinge R$ 100 milhões em renda como mandante em 2026
Com uma média de R$5 milhões por partida, Rubro-Negro é o clube que mais arrecadou entre as equipes da Série A do Brasileirão
Ayrton Lucas tem lesão confirmada e vira problema no Flamengo
Lateral-esquerdo se machucou na vitória sobre o Red Bull Bragantino, no último domingo (20); Gonzalo Plata será reavaliado
Flamengo chega a 74% de chances de ser campeão do Brasileiro
Rubro-Negro abre três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, depois de vitória sobre o Bragantino e tropeço do Alviverde na rodada
Saúl desabafa sobre falta de chances e avalia saída do Flamengo
Jogador, de 31 anos, foi titular na vitória sobre o Bragantino, mas afirmou que irá avaliar seu futuro no clube no fim do ano
Flamengo coloca 'panos quentes' em irritação de Pedro com Jardim
Atacante reclamou de ser substituído em vitória sobre o Bragantino por 2 a 1 neste domingo (20) em partida pelo Brasileirão
Leonardo Jardim vê ‘vitória justa’ do Flamengo sobre o Bragantino
Rubro-Negro teve boa atuação, superou o Massa Bruta por 2 a 1 e ampliou a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro
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