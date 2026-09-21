Saúl em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Saúl em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/09/2026 09:00

Pela primeira vez na temporada, o meia Saúl Ñiguez, de 31 anos, atuou os 90 minutos pelo Flamengo. Titular na vitória sobre 2 a 1 contra o Bragantino , no último domingo (20), pelo Brasileiro, o espanhol desabafou sobre a falta de oportunidades no Rubro-Negro.

"Se eu tenho uma boa oportunidade e não estou jogando, e eu acho que é o melhor para o time e para todos, então eu vou embora", disse o ex-jogador do Atlético de Madrid.

Porém, o atleta descartou que vá deixar o Flamengo na atual temporada. Saúl contou que irá fazer uma avaliação sobre o seu futuro no fim do ano.

"Se depois, no final de temporada, não der, falarei com o clube, se o clube quer que eu vá embora, porque depois o Saul é muito custoso. Quando não jogo, sou muito custoso; quando jogo, sou muito bom", disparou o meia.

Apesar disso, Saúl deixou claro que sua prioridade é conseguir jogar pelo Flamengo. O espanhol também teve a oportunidade de atuar 20 minutos no empate contra o Del Valle no meio de semana pela Libertadores.

“Mas todo jogador quer jogar e, se não jogar, tem que buscar oportunidades fora, então tentarei. Mas agora não, eu fico feliz de jogar no Flamengo. Minha família quer ficar aqui", contou.

Saúl chegou ao Flamengo no meio do ano passado a pedido de Filipe Luís, com quem atuou no Atlético de Madrid. O espanhol teve uma grave lesão no começo do ano e também perdeu espaço com Leonardo Jardim. O meia abordou a relação que tem com o técnico português.

"Não, eu não falei com ele. Não acho que era o momento para falar; estou há muito tempo no mundo do futebol, acho poder entender o que acontecia ou acontece. Então, somente tenho que trabalhar, pensar em mim e fazer o melhor possível. Hoje fiz um jogo bom. Então, somente esperar a oportunidade, ficar preparado e entrar quando a equipe precisar de mim. Não depende de mim, então não vou ficar preocupado por algo que não posso controlar. Então, vou ficar tranquilo, fazer o que posso fazer e controlar", concluiu.