O Flamengo superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste domingo (20), no Maracanã, e aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro teve o domínio do confronto, administrou e sofreu pouco durante a maior parte do tempo. Os gols da vitória foram de Varela e Pedro. Já no fim, o Massa Bruta marcou com Ignacio Sosa e ameaçou reagir, mas nada feito.
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Com o resultado, o Flamengo chegou a 60 pontos, isolado na primeira posição. O segundo lugar é do Palmeiras, que tem 57. Agora, o Rubro-Negro só voltará a campo depois da Data Fifa, no início de outubro. O próximo compromisso será contra o Santos, dia 8, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
A primeira chegada foi do Red Bull Bragantino, que aproveitou rebote de falta para disparar em velocidade. Fernando arrancou, ganhou de Varela e tocou para Rodriguinho, livre, dentro da área. Ele chutou em cima da marcação e, na sequência, mandou para fora. No lance, Ayrton Lucas sentiu a posterior da coxa direita e saiu para a entrada de Alex Sandro.
Desde então, o Flamengo tomou as rédeas do confronto. Arrascaeta carimbou a trave, e Plata parou em Tiago Volpi. Aos nove minutos, Carrascal cruzou e Varela completou para dentro. O Rubro-Negro controlou a posse, manteve a tranquilidade e esteve perto de ampliar o placar.
Carrascal colocou o goleiro para trabalhar duas vezes. Arrascaeta levou perigo em cobrança de falta, mas errou o alvo. O Massa Bruta só assustou com Lucas Barbosa, outro que acertou a trave.
A tônica não mudou na volta do intervalo. Carrascal teve chance de aumentar a vantagem ao entrar cara a cara, mas Tiago Volpi brilhou mais uma vez. Em seguida, Arrascaeta bateu para fora. Aos 26, o uruguaio cobrou escanteio, Jorginho desviou e Pedro fez o segundo, para encerrar o jejum.
O gol foi o último ato do atacante, que abriu espaço para Bruno Henrique. Ele mostrou ter ficado bravo com a mexida de Leonardo Jardim. Luiz Araújo também substituiu Carrascal. Pouco depois, Rossi segurou chute de Sant'Anna. Herrera e Henry Mosquera também ficaram no arqueiro.
Aos 41, Ignacio Sosa fez boa jogada pela esquerda e tentou cruzar. A bola pegou em Bruno Henrique e entrou, para dar ânimo ao Red Bull Bragantino. Na sequência, Joaquín Freitas e De la Cruz foram chamados para os lugares de Plata e Arrascaeta. O Massa Bruta ameaçou reagir, mas o Flamengo conseguiu segurar o resultado e garantir os três pontos, essenciais na briga pelo título brasileiro.
Flamengo 2x1 Red Bull Bragantino
Data e hora: 20/09/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Gols: Varela, aos 13 min/1ºT (1-0); Pedro, aos 26 min/2ºT (2-0); Ignacio Sosa, aos 41 min/2ºT (2-1). Cartões amarelos: Alex Sandro, Varela e Bruno Henrique (FLA); Fernando, Herrera e Sant'Anna (RBB). Cartões vermelhos: -
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim) Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Saúl e Arrascaeta (De la Cruz); Plata (Joaquín Freitas), Carrascal (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique).
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini) Tiago Volpi (Cleiton); Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Vanderlan (Herrera); Fabinho (Ignacio Sosa) e Eric Ramires; Lucas Barbosa, Rodriguinho (Alix Vinicius) e Fernando; Pitta (Henry Mosquera).
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