Leonardo Jardim em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
“Seguimos o plano, tivemos uma equipe fresca e poderíamos ter feito outro resultado. Na parte final, deram emoção, mas o resultado é muito justo”, complementou.
Outras respostas de Leonardo Jardim
. Atuação de Saúl: “Acho que devíamos falar dele. Hoje teve uma excelente partida e mostrou que é cada vez mais uma solução para o grupo”.
. Problemas com Ayrton Lucas e Plata: “Este momento de Data Fifa vai servir para recuperar alguns atletas com a carga alta. Hoje tivemos um problema muscular do Ayrton Lucas, o Plata também teve o posterior um pouquinho carregado. Vai servir para tentar fazer um ou dois amistosos para dar mais minutos aos que jogam menos e aos jovens da base. Preparar essa fase final que vamos ter”.
. Estilo de jogo: “Qualquer treinador quer uma equipe mais eficaz. A nossa linha de trabalho é a criação de jogadores. Tem jogadores que têm mais eficácia, outros que têm menos. Eles querem fazer o melhor sempre. Não decidem mal porque querem. A gente trabalha. Quanto mais criarmos, mais faremos”.
. Valencia e Freitas: “São dois jogadores jovens em que acreditamos. Ambos têm muitas competências e vamos os inserindo aos poucos. Hoje o Freitas teve uma dificuldade de defender no corredor. São jogadores em que acredito, vão evoluir e vão ajudar. Temos 20 e tantos jogadores e não podemos usar todos”.
. Data Fifa: “Agora não é tanto tempo, mas é como você ter regras em casa e ir morar na casa do vizinho, que tem outras regras. Aí você se adapta e depois volta para casa. Eles vão para a seleção e jogam de outra maneira. Mas, como vão menos jogadores, vai ser menos impactante. Vamos trabalhar para não dependermos de ninguém. Essa é a grande ideia. Se dependermos só de um e ele não estiver, você fica com dificuldades. O Flamengo é muito grande para ser só 11 jogadores”.
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