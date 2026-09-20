Leonardo Jardim em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/09/2026 21:52

“Criamos três oportunidades de um contra um com o goleiro. O adversário fez um gol num desvio nosso. Eu disse que a gente iria gerir a equipe da melhor forma. Tivemos quatro jogos em dez dias. Sabíamos que esses dois últimos jogos seriam idênticos, pois o Del Valle e o Bragantino são físicos, pressionam alto”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.

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“Seguimos o plano, tivemos uma equipe fresca e poderíamos ter feito outro resultado. Na parte final, deram emoção, mas o resultado é muito justo”, complementou. “Seguimos o plano, tivemos uma equipe fresca e poderíamos ter feito outro resultado. Na parte final, deram emoção, mas o resultado é muito justo”, complementou.

Com o triunfo, o Flamengo chegou a 60 pontos e se isolou ainda mais na liderança da competição nacional. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 57. Agora, o Rubro-Negro só voltará a campo depois da Data Fifa, no início de outubro. O próximo compromisso será contra o Santos, dia 8, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outras respostas de Leonardo Jardim

. Substituição de Pedro: “Ele queria ficar mais dentro de campo, e é normal. Ninguém gosta de sair. Sabe o quanto eu gosto dele. É um jogador por quem tenho carinho especial, mas achava que estava na altura de colocar o Bruno Henrique, e a gente precisava de alguém nos duelos. Não é nenhum caso isso. É normal, tinha acabado de fazer o gol. A substituição já estava até feita. Fico satisfeito que voltou a fazer gol e que tenha ótima passagem na seleção brasileira”.



. Atuação de Saúl: “Acho que devíamos falar dele. Hoje teve uma excelente partida e mostrou que é cada vez mais uma solução para o grupo”.



. Problemas com Ayrton Lucas e Plata: “Este momento de Data Fifa vai servir para recuperar alguns atletas com a carga alta. Hoje tivemos um problema muscular do Ayrton Lucas, o Plata também teve o posterior um pouquinho carregado. Vai servir para tentar fazer um ou dois amistosos para dar mais minutos aos que jogam menos e aos jovens da base. Preparar essa fase final que vamos ter”.



. Estilo de jogo: “Qualquer treinador quer uma equipe mais eficaz. A nossa linha de trabalho é a criação de jogadores. Tem jogadores que têm mais eficácia, outros que têm menos. Eles querem fazer o melhor sempre. Não decidem mal porque querem. A gente trabalha. Quanto mais criarmos, mais faremos”.



. Valencia e Freitas: “São dois jogadores jovens em que acreditamos. Ambos têm muitas competências e vamos os inserindo aos poucos. Hoje o Freitas teve uma dificuldade de defender no corredor. São jogadores em que acredito, vão evoluir e vão ajudar. Temos 20 e tantos jogadores e não podemos usar todos”.



. Data Fifa: “Agora não é tanto tempo, mas é como você ter regras em casa e ir morar na casa do vizinho, que tem outras regras. Aí você se adapta e depois volta para casa. Eles vão para a seleção e jogam de outra maneira. Mas, como vão menos jogadores, vai ser menos impactante. Vamos trabalhar para não dependermos de ninguém. Essa é a grande ideia. Se dependermos só de um e ele não estiver, você fica com dificuldades. O Flamengo é muito grande para ser só 11 jogadores”.