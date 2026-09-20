Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
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Como chega o Flamengo
Leonardo Jardim terá três desfalques por suspensão: Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino. O espanhol Saúl deve ganhar uma vaga no meio-campo, enquanto Evertton Araújo segue fora por lesão.
Como chega o Red Bull Bragantino
Vagner Mancini não poderá contar com Juninho Capixaba e Wallace Yan, suspensos. Por outro lado, o treinador terá os retornos de Alix Vinícius, Vanderlan, Rodriguinho e Eduardo Sasha.
Ficha técnica
Data e hora: 20/09/2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
RED BULL BRAGANTINO: Volpi; Agustin Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Vanderlan (Cauê); Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
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