Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Bernardo Fonseca
Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição, com 57 pontos, enquanto a equipe paulista aparece em décimo lugar, com 36.

Onde assistir?

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo

Líder do Brasileirão, o Flamengo chega ao confronto após vencer o Corinthians por 2 a 1 e manter a vantagem na disputa pela primeira colocação. A equipe também avançou à semifinal da Libertadores, depois de eliminar o Independiente del Valle, e agora volta as atenções para a competição nacional.
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Leonardo Jardim terá três desfalques por suspensão: Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino. O espanhol Saúl deve ganhar uma vaga no meio-campo, enquanto Evertton Araújo segue fora por lesão.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Massa Bruta tenta encerrar o período sem vitórias no Brasileirão. Na rodada anterior, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos.
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Vagner Mancini não poderá contar com Juninho Capixaba e Wallace Yan, suspensos. Por outro lado, o treinador terá os retornos de Alix Vinícius, Vanderlan, Rodriguinho e Eduardo Sasha.

Ficha técnica

Flamengo x Red Bull Bragantino

Data e hora: 20/09/2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

RED BULL BRAGANTINO: Volpi; Agustin Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Vanderlan (Cauê); Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza