Arrascaeta comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Independiente del Valle (EQU), no Maracanã - Adriano Fontes / Flamengo

Arrascaeta comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Independiente del Valle (EQU), no MaracanãAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 18/09/2026 12:41

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“Um lance de genialidade frustrou as esperanças dos visitantes. Arrascaeta recebeu um lançamento longo de Rossi e, mais rápido que qualquer outro, fez uma arrancada nas costas de Quintana. O goleiro adversário calculou mal a trajetória da bola, e lá estava o uruguaio para cabecear com facilidade para o fundo das redes”, publicou o periódico.



“Ele acabou com qualquer vestígio de esperança de uma reação. O camisa 10 do Flamengo é o jogador mais decisivo de toda a América do Sul e provou isso mais uma vez”, acrescentou. “Um lance de genialidade frustrou as esperanças dos visitantes. Arrascaeta recebeu um lançamento longo de Rossi e, mais rápido que qualquer outro, fez uma arrancada nas costas de Quintana. O goleiro adversário calculou mal a trajetória da bola, e lá estava o uruguaio para cabecear com facilidade para o fundo das redes”, publicou o periódico.“Ele acabou com qualquer vestígio de esperança de uma reação. O camisa 10 do Flamengo é o jogador mais decisivo de toda a América do Sul e provou isso mais uma vez”, acrescentou.

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Flamengo levou susto dentro de casa

Depois de construir boa vantagem na altitude de Quito, o Flamengo correu o risco de ser eliminado diante dos seus torcedores. O Independiente del Valle (EQU) saiu na frente logo no primeiro tempo. Na etapa final, Jorginho foi expulso e piorou a situação. No entanto, Arrascaeta, já no fim, deixou tudo igual para tranquilizar os rubro-negros e selar a vaga.

Foco no Campeonato Brasileiro

O adversário do Flamengo na semifinal será o Estudiantes (ARG), que deixou o Corinthians para trás. Os duelos estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de outubro. O primeiro acontecerá em Buenos Aires e, o segundo, no Rio de Janeiro.

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Até lá, o Rubro-Negro manterá o foco no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada. O time carioca ocupa a ponta da tabela, com 57 pontos. Quem está em segundo é o Palmeiras, que soma 56. Até lá, o Rubro-Negro manterá o foco no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada. O time carioca ocupa a ponta da tabela, com 57 pontos. Quem está em segundo é o Palmeiras, que soma 56.

‘Flamengo tem o melhor’

Destaque para Arrascaeta no jornal 'As', da Espanha Reprodução / As