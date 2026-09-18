“Um lance de genialidade frustrou as esperanças dos visitantes. Arrascaeta recebeu um lançamento longo de Rossi e, mais rápido que qualquer outro, fez uma arrancada nas costas de Quintana. O goleiro adversário calculou mal a trajetória da bola, e lá estava o uruguaio para cabecear com facilidade para o fundo das redes”, publicou o periódico.
“Ele acabou com qualquer vestígio de esperança de uma reação. O camisa 10 do Flamengo é o jogador mais decisivo de toda a América do Sul e provou isso mais uma vez”, acrescentou.
Depois de construir boa vantagem na altitude de Quito, o Flamengo correu o risco de ser eliminado diante dos seus torcedores. O Independiente del Valle (EQU) saiu na frente logo no primeiro tempo. Na etapa final, Jorginho foi expulso e piorou a situação. No entanto, Arrascaeta, já no fim, deixou tudo igual para tranquilizar os rubro-negros e selar a vaga.
O adversário do Flamengo na semifinal será o Estudiantes (ARG), que deixou o Corinthians para trás. Os duelos estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de outubro. O primeiro acontecerá em Buenos Aires e, o segundo, no Rio de Janeiro.
Até lá, o Rubro-Negro manterá o foco no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada. O time carioca ocupa a ponta da tabela, com 57 pontos. Quem está em segundo é o Palmeiras, que soma 56.
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