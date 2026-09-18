Veja o gol da classificação do Flamengo em sequência de fotos

Arrascaeta recebeu uma cobrança bem-humorada no domingo (13) por mais gols pelo Flamengo, feita pelo técnico Leonardo Jardim. E já no jogo seguinte tratou de dar a resposta da melhor maneira possível, com o gol que deu o alivio e sacramentou a classificação à semifinal da Libertadores com o empate em 1 a 1

O lance decisivo começou com um lançamento de Rossi que levou a bola até a área do Independiente Del Valle. E o goleiro Quintana cometeu um erro bizarro ao deixar a bola quicar e passar por cima dele. Arrascaeta acompanhou a jogada e marcou o gol, de cabeça.

E a movimentação do camisa 10 do Flamengo foi acompanhada pelas lentes dos fotógrafos de O DIA, Reginaldo Pimenta, e também do Rubro-Negro, Gilvan de Souza e Adriano Fontes.

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