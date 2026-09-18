Léo Ortiz em ação pelo Flamengo no duelo com o Independiente del Valle (EQU), no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Theo Faria
Zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz analisou o empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle (EQU), na última quinta-feira (17), no Maracanã, no confronto de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro teve má atuação, saiu atrás no placar e correu o risco de ser eliminado. A situação piorou com a expulsão de Jorginho, no segundo tempo. No entanto, Arrascaeta balançou a rede no fim e garantiu a classificação. Na ida, o time carioca havia vencido por 2 a 0, na altitude de Quito.
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"Eu acho que foi um combo de coisas. Preciso olhar o jogo de novo para entender o que aconteceu, se foi taticamente, fisicamente, mentalmente, mas acho que talvez tenhamos ido abaixo nisso tudo, principalmente no primeiro tempo, até a expulsão", declarou o defensor, na zona mista.

"Não podemos, tendo feito o resultado que fizemos lá fora, jogar uma partida como essa e correr o risco de sermos eliminados. Temos que melhorar, sabemos que foi longe de ser um bom jogo. Foi um jogo bem ruim. Temos que trabalhar para melhorar", ponderou.
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Gramado volta a ser alvo de críticas

Léo Ortiz foi mais um que mostrou insatisfação com o estado do campo do Maracanã: “Está muito complicado, ainda mais para um time que gosta de jogar com a bola como o nosso. Hoje nos ajudou, mas poderia ter atrapalhado. Não conseguimos jogar. Às vezes, tem que dar razão para quem defende o sintético. Com gramados como esse, motiva muito a ter o sintético”.
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Foco no Campeonato Brasileiro

O adversário do Flamengo na semifinal será o Estudiantes (ARG), que deixou o Corinthians para trás. Os duelos estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de outubro.

Até lá, o Rubro-Negro manterá o foco no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada. O time carioca ocupa a ponta da tabela, com 57 pontos. Quem está em segundo é o Palmeiras, que soma 56.