Léo Ortiz em ação pelo Flamengo no duelo com o Independiente del Valle (EQU), no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Léo Ortiz em ação pelo Flamengo no duelo com o Independiente del Valle (EQU), no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/09/2026 07:44

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"Eu acho que foi um combo de coisas. Preciso olhar o jogo de novo para entender o que aconteceu, se foi taticamente, fisicamente, mentalmente, mas acho que talvez tenhamos ido abaixo nisso tudo, principalmente no primeiro tempo, até a expulsão", declarou o defensor, na zona mista.



"Não podemos, tendo feito o resultado que fizemos lá fora, jogar uma partida como essa e correr o risco de sermos eliminados. Temos que melhorar, sabemos que foi longe de ser um bom jogo. Foi um jogo bem ruim. Temos que trabalhar para melhorar", ponderou. "Eu acho que foi um combo de coisas. Preciso olhar o jogo de novo para entender o que aconteceu, se foi taticamente, fisicamente, mentalmente, mas acho que talvez tenhamos ido abaixo nisso tudo, principalmente no primeiro tempo, até a expulsão", declarou o defensor, na zona mista."Não podemos, tendo feito o resultado que fizemos lá fora, jogar uma partida como essa e correr o risco de sermos eliminados. Temos que melhorar, sabemos que foi longe de ser um bom jogo. Foi um jogo bem ruim. Temos que trabalhar para melhorar", ponderou.

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Gramado volta a ser alvo de críticas

Léo Ortiz foi mais um que mostrou insatisfação com o estado do campo do Maracanã: “Está muito complicado, ainda mais para um time que gosta de jogar com a bola como o nosso. Hoje nos ajudou, mas poderia ter atrapalhado. Não conseguimos jogar. Às vezes, tem que dar razão para quem defende o sintético. Com gramados como esse, motiva muito a ter o sintético”.

Foco no Campeonato Brasileiro

O adversário do Flamengo na semifinal será o Estudiantes (ARG), que deixou o Corinthians para trás. Os duelos estão previstos para as semanas dos dias 14 e 21 de outubro.



Até lá, o Rubro-Negro manterá o foco no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada. O time carioca ocupa a ponta da tabela, com 57 pontos. Quem está em segundo é o Palmeiras, que soma 56.