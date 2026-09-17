Atual campeão da Libertadores, o Flamengo é semifinalista mais uma vez e segue vivo no sonho pelo pentacampeonato continental. Após vencer o Independiente del Valle, do Equador, por 2 a 0, no jogo de ida, o Rubro-Negro garantiu a classificação após empatar por 1 a 1, nesta quinta-feira (17), no Maracanã. Com isso, garantiu a vaga na semifinal pela oitava vez na história.
Esta será a oitava vez na história que o Flamengo vai disputar a semifinal da Libertadores. Maior campeão brasileiro da competição com quatro títulos, o Rubro-Negro ultrapassou o Internacional (7) e se tornou o quinto time do país com mais participações nas semifinais. O Palmeiras (13) lidera o ranking, seguido por Grêmio e São Paulo empatados com dez e o Santos com nove.
Rivais do Flamengo, o trio formado por Botafogo, Fluminense e Vasco somam juntos sete participações em semifinais. Ainda vivo na competição, o Tricolor das Laranjeiras garantiu vaga na semifinal pela terceira vez na sua história e igualou a marca do Alvinegro. Nas duas vezes anteriores em que chegou entre os quatro melhores, avançou à final. Já o Cruz-Maltino disputou a semi apenas uma vez, em 1998.
Flamengo em semifinais:
1981: Classificou e foi campeão 1982: Eliminado na fase de grupos 1984: Eliminado na semifinal 2019: Classificou e foi campeão 2021: Classificou e foi vice-campeão 2022: Classificou e foi campeão 2025: Classificou e foi campeão 2026: Classificado para a semifinal
Classificado para a semifinal, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na disputa por uma vaga na grande final em Montevidéu, no Uruguai. O time argentino venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta última quarta-feira (16), na Neo Química Arena, e se classificou com a vitória por 2 a 1 no placar agregado (o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1).
Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. Caso avance, o Flamengo abre a disputa contra o Estudiantes, da Argentina, fora de casa, e decide a classificação no Maracanã. Do outro lado da chave, Fluminense e Palmeiras se enfrentam por uma vaga na final, com a primeira partida no Maracanã e a segunda em São Paulo.
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