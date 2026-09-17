Arrascaeta fez o gol que classificou o Flamengo à semifinal da Libertadores - Adriano Fontes/Flamengo

Arrascaeta fez o gol que classificou o Flamengo à semifinal da LibertadoresAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 17/09/2026 23:45 | Atualizado 18/09/2026 02:29

Esta será a oitava vez na história que o Flamengo vai disputar a semifinal da Libertadores. Maior campeão brasileiro da competição com quatro títulos, o Rubro-Negro ultrapassou o Internacional (7) e se tornou o quinto time do país com mais participações nas semifinais. O Palmeiras (13) lidera o ranking, seguido por Grêmio e São Paulo empatados com dez e o Santos com nove.

Rivais do Flamengo, o trio formado por Botafogo, Fluminense e Vasco somam juntos sete participações em semifinais. Ainda vivo na competição, o Tricolor das Laranjeiras garantiu vaga na semifinal pela terceira vez na sua história e igualou a marca do Alvinegro. Nas duas vezes anteriores em que chegou entre os quatro melhores, avançou à final. Já o Cruz-Maltino disputou a semi apenas uma vez, em 1998.

Flamengo em semifinais:

1981: Classificou e foi campeão

1982: Eliminado na fase de grupos

1984: Eliminado na semifinal

2019: Classificou e foi campeão

2021: Classificou e foi vice-campeão

2022: Classificou e foi campeão

2025: Classificou e foi campeão

2026: Classificado para a semifinal

Classificado para a semifinal, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na disputa por uma vaga na grande final em Montevidéu, no Uruguai. O time argentino venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta última quarta-feira (16), na Neo Química Arena, e se classificou com a vitória por 2 a 1 no placar agregado (o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1).

Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. Caso avance, o Flamengo abre a disputa contra o Estudiantes, da Argentina, fora de casa, e decide a classificação no Maracanã. Do outro lado da chave, Fluminense e Palmeiras se enfrentam por uma vaga na final, com a primeira partida no Maracanã e a segunda em São Paulo.

Brasileiros com mais semifinais de Libertadores:

1º - Palmeiras: 13 participações

2º - Grêmio: 10 participações

3º - São Paulo: 10 participações

4º - Santos: 9 participações

5º - Flamengo: 8 participações

6º - Internacional: 7 participações

7º - Cruzeiro: 6 participações

8º - Atlético-MG: 4 participações

9º - Botafogo: 3 participações

10º - Fluminense: 3 participações

11º - Athletico-PR: 2 participações

12º - Corinthians: 2 participações

13º - Guarani: 1 participação

14º - São Caetano: 1 participação

15º - Vasco: 1 participação