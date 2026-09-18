Arrascaeta fez o gol que garantiu o Flamengo na semifinal da Libertadores - GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Arrascaeta fez o gol que garantiu o Flamengo na semifinal da LibertadoresGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Publicado 18/09/2026 00:01 | Atualizado 18/09/2026 02:29

Herói da classificação do Flamengo, Arrascaeta não poupou críticas ao gramado do Maracanã após o empate com o Independiente del Valle, do Equador, por 1 a 1 , nesta quinta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O camisa 10 admitiu dificuldades diante do time equatoriano, mas condicionou a atuação ruim com a má condição do gramado.

"Não podemos permitir que venham aqui e joguem assim, temos que nos impor. Mas para isso precisamos de um campo bom também. O gramado está cada vez pior e está difícil de controlar a bola e jogar rápido. Se quisermos ser campeões, temos que encontrar alguma solução. Não podemos permitir um time como o nosso jogando nessas condições", disse Arrascaeta.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo tentou administrar a vantagem e entrou em ritmo lento no Maracanã. O Rubro-Negro controlou a posse de bola, mas não transformou o volume em chances. Em uma falha da defesa, o Independiente del Valle abriu o placar. No segundo tempo, a expulsão de Jorginho trouxe mais drama para o jogo. Porém, Arrascaeta aproveitou o erro do goleiro Quintana e garantiu a classificação.

"Sei que o Rossi gosta de jogar essa bola longa. Acreditei que ia passar do defensor, o goleiro perdeu o tempo da bola e fui feliz em completar para o gol", explicou o meia uruguaio.

Com o resultado, o Flamengo avançou para a semifinal e vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina. Os jogos das semifinais da Libertadores estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.