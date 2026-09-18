Arrascaeta fez o gol que garantiu o Flamengo na semifinal da LibertadoresGILVAN DE SOUZA/FLAMENGO
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Flamengo perdia por 1 a 0 e ficou com um a menos após a expulsão de Jorginho, mas conseguiu empatar e garantiu a classificação à semifinal
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Rubro-Negro saiu atrás no placar e ficou com um a menos após a expulsão de Jorginho no segundo tempo, mas resistiu e se classificou
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