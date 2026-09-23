Leonardo Jardim em ação durante jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/09/2026 22:24 | Atualizado 23/09/2026 22:29

A Conmebol aplicou multas ao Flamengo e ao técnico Leonardo Jardim por casos ocorridos na vitória por 2 a 0 sobre o Independiente Del Valle , na altitude de Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no dia 10 de setembro. Os dois foram punidos pela entidade por atraso no retorno da equipe ao segundo tempo da partida.

O treinador terá de pagar 40 mil dólares (R$ 206 mil), enquanto o clube foi multado em 60 mil dólares (R$ 304 mil). Ambas as punições se enquadraram no artigo 2 do código disciplinar da Conmebol, que adverte "jogadores e/ou os oficiais de uma equipe responsáveis pelo início tardio do segundo tempo". A decisão da entidade foi divulgada nesta quarta-feira (23) e o Rubro-Negro pode entrar com recurso.

Flamengo recebeu segunda advertência

Além da punição pelo atraso no reinício do jogo, o Flamengo recebeu outra advertência na ida contra o Del Valle. Desta vez, o clube carioca foi notificado pela infração dos artigos 7.3.4.1 e 7.3.4.5 do código da Conmebol. O primeiro trata de entrevistas a veículos detentores dos direitos de transmissão, enquanto o segundo se refere à passagem dos atletas na zona mista.

Jardim pagará a multa do próprio bolso?

A multa recebida por Leonardo Jardim, estipulada em 40 mil dólares (R$ 206 mil), não deve sair da própria carteira do treinador. Na verdade, os valores de todas as advertências sofridas pelo Mais Querido e pelo comandante nesta quarta (23) serão debitados do montante que o clube tem a receber da entidade por direitos de transmissão e patrocínios.

Próximo jogo do Flamengo pela Libertadores



Depois de vencer o Independiente Del Valle no jogo de ida e confirmar a vaga com um empate em 1 a 1 no Maracanã, o Flamengo se classificou para a semifinal da Libertadores. Nesta fase, o Rubro-Negro enfrentará o Estudiantes, da Argentina. A primeira partida será no dia 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio UNO, em La Plata. Já a volta acontecerá no dia 22, também às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.