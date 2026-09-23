Leonardo Jardim poderá prepara melhor a equipe do Flamengo nesta Data Fifa - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim poderá prepara melhor a equipe do Flamengo nesta Data FifaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/09/2026 10:53

expectativa é diferente em função das condições mais vantajosas que Leonardo Jardim terá para trabalhar até o jogo do dia 8 de outubro, contra o Santos.

O Flamengo conseguiu uma arrancada decisiva no Brasileirão , mas por pouco não se complicou na disputa pelo título por causa de atuações ruins que resultaram em dois tropeços logo depois da Copa do Mundo. Nesta nova Data Fifa, entretanto, apara trabalhar até o jogo do dia 8 de outubro, contra o Santos.

O principal trunfo do técnico português é poder contar com mais titulares para preparar a equipe. Isso não aconteceu na intertemporada porque nove jogadores do Rubro-Negro foram à Copa do Mundo e ficaram fora por cerca de dois meses, além de Léo Ortiz ter demorado a voltar por causa de um problema físico.



Desta vez, são cinco selecionáveis: Pedro e Samuel Lino (Brasil), Arrascaeta e Varela (Uruguai), e Valencia (Equador). Como apenas os atacantes e o camisa 10 são titulares, será possível trabalhar melhor com uma formação mais próxima da ideal, com poucas mudanças pontuais para enfrentar Santos e Fluminense antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes.



"Não é tanto tempo porque da última vez foram quase dois meses. Você tem suas regras em casa, certo? Temos regras dentro da equipe e eles, na Data Fifa, convivem com outras. Como vão menos jogadores, tentaremos trabalhar para não dependermos de ninguém. Se dependermos só de um, ficaremos lesados. Temos que ter soluções", explicou Leonardo Jardim.

Os planos de Leonardo Jardim para o período de treinos



Além da possibilidade de poder trabalhar a equipe titular nas próximas três semanas, o técnico também celebrou o período para descansar seus jogadores. A ideia é recuperá-los fisicamente para que retornem num nível em que possam manter a intensidade diante da próxima maratona decisiva.



Serão oito partidas entre 8 de outubro e a primeira semana de novembro, quando haverá uma outra Data Fifa, de 10 dias.



Além disso, o Flamengo vai aproveitar o atual período de treinos para colocar jogadores menos aproveitados para jogar e ganhar ritmo, já que haverá um jogo-treino, segundo Leonardo Jardim.



"Esse momento vai servir para duas coisas. Recuperar jogadores que vêm com uma carga grande, como Ayrton (Lucas). Vai servir para dar oportunidade àqueles que jogam menos, como Vitão e alguns jovens da base, aqueles que têm menos tempo de jogo, porque o treinador não pode colocar todos ao mesmo tempo", disse.



Próximos jogos do Flamengo



- Santos: no dia 8 de outubro, às 19h30 na Vila Belmiro (SP), pela 29ª rodada do Brasileirão



- Fluminense: no dia 11 de outubro, às 17h30 no Maracanã (RJ), pela 30ª rodada do Brasileirão



- Estudiantes: no dia 15 de outubro, às 21h30 no Estádio UNO (ARG), pela ida da semifinal da Libertadores